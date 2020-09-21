Россия решила нарастить транзит газа через Украину

После заметного падения транзита газа в августе российский газовый монополист, госкомпания "Газпром", решил в октябре увеличить объемы транспортировки в Европу природного газа через украинскую газотранспортную систему.

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Об этом 21 сентября сообщили в пресс-службе НАК "Нафтогаз".

"НАК "Нафтогаз Украины" сегодня получил дополнительные мощности на межгосударственных соединениях. Услуги по организации транзита будут оплачены "Газпромом" дополнительно к основному транзитному договору", – говорится в заявлении нацкомпании, где, однако, не привели конкретные данные.

Как отмечается, первый в своем роде аукцион по распределению мощностей состоялся на венгерской платформе RBP и на польской GSA в этот же день.

"Каждая дополнительная мощность, заказанная "Газпромом" – это дополнительные деньги для Украины и ее граждан", – подчеркнул первый заместитель председателя правления НАК Сергей Перелома.

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Он напомнил о том, что Украина является надежным государством-транспортером газа, которое готово и в дальнейшем обеспечивать бесперебойность транспортировки газа в Европу.

Напомним, в декабре прошлого года Россия и Украина подписали контракт на транзит газа до конца 2024 года.

Как мы уже писали, российский "Газпром" в 2020 году заплатит Украине за услуги по транспортировке топлива около 2 млрд долларов.

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