"Газпром" заплатит Украине 2 млрд долларов за транзит – Коболев

Российский "Газпром" в 2020 году заплатит Украине за услуги по транспортировке топлива около 2 млрд долларов, несмотря на заметное снижение транзита газа через Украину. Об этом заявил глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.
"Я думаю, в этом году цифра будет близкой к 2 млрд долларов", – сказал он на YouТube-канале Янины Соколовой.
Коболев напомнил, что в заключенном в конце 2019 года контракте на транзит российского газа через Украину прописан принцип "качай или плати".
"Вне зависимости от того, какие объемы прокачивает "Газпром", нам полностью оплачивают забронированные мощности", - объяснил Коболев.
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По его мнению, этот принцип важен для Украины во время экономического кризиса, т. к. позволяет получать гарантированный доход от оказания транзитных услуг.
Напомним, транзитное соглашение между "Нафтогазом Украины" и российским "Газпромом" заключено в конце 2019 года сроком на пять лет. Оно предусматривает бронирование "Газпромом" мощностей для транзита в объеме 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/сутки) в 2020 году и по 40 млрд кубометров (110 млн куб. м/сутки) в 2021-2024 годах.
Стабильности транзита газа через Украину угрожает возможный запуск газопровода "Северный поток – 2". Однако вокруг этого проекта не утихают международные споры. В частности, палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, который обязывает администрацию ужесточить санкции в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток".
А на днях министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия может приостановить строительство газопровода "Северный поток – 2"в качестве реакции на отравление российского оппозиционера Алексея Навального.
А о том, как в Киевской области недавно прорвало газопровод, который качает топливо в западном направлении, смотрите в сюжете "Сегодня":
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