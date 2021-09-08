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Россия и Германия обсудили транзит газа через Украину после 2024 года

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня
8 сентября, 21:25
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Возможность использования украинского транзитного маршрута после 2024 года стала одной из тем встречи российского вице-премьера Новака и представителя ФРГ
Москва и ФРГ поговорили о продолжении газового транзита через Украину
Москва и ФРГ поговорили о продолжении газового транзита через Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский вице-премьер Александр Новак и уполномоченный правительства Германии по вопросам газового транзита через Украину Георг Граф Вальдерзее обсудили возможность использования украинского транзитного маршрута после 2024 года в ходе рабочей встречи в среду, 8 сентября.

Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

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К чему пришли германская и российская сторона в ходе встречи, не уточняется, отмечается только, что Новак и Вальдерзее договорились продолжить соответствующие консультации.

Также, согласно сообщению, на встрече рассматривались актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества России и Германии.

По словам Новака, "Германия была, есть и останется в будущем главным партнером для российского ТЭК на европейском направлении".

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Напомним, с начала августа "Газпром" резко снизил транспортировку газа по газопроводу "Ямал – Европа", который забронирован у него до конца сентября.

Мы также писали, что в случае запуска российского трубопровода "Северный поток – 2" Украина в целом потеряет 5-6 млрд долларов.

Ранее президент РФ заявлял, что Россия намерена за десять лет нарастить поставки газа в Европу на 50 млрд куб. м, и хотя она будет строить другие газопроводы в обход Украины, не исключена возможность использования нашей газотранспортной системы.

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