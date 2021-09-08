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Росія і Німеччина обговорили транзит газу через Україну після 2024 року

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
8 вересня, 21:25
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Можливість використання українського транзитного маршруту після 2024 року стала однією з тем зустрічі російського віцепрем'єра Новака і представника ФРН
Москва та ФРН поговорили про продовження газового транзиту через Україну
Москва та ФРН поговорили про продовження газового транзиту через Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

Російський віцепрем'єр Олександр Новак і уповноважений уряду Німеччини з питань газового транзиту через Україну Георг Граф Вальдерзеє обговорили можливість використання українського транзитного маршруту після 2024 року під час робочої зустрічі в середу, 8 вересня.

Про це повідомила пресслужба уряду РФ.

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До чого прийшли німецька і російська сторона під час зустрічі, не уточнюється, зазначається тільки, що Новак і Вальдерзеє домовилися продовжити відповідні консультації.

Також, згідно з повідомленням, на зустрічі розглядалися актуальні питання торговельно-економічного співробітництва Росії та Німеччини.

За словами Новака, "Німеччина була, є і залишиться в майбутньому головним партнером для російського ПЕК на європейському напрямку".

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Нагадаємо, з початку серпня "Газпром" різко знизив транспортування газу газопроводом "Ямал – Європа", який заброньований у нього до кінця вересня.

Ми також писали, що в разі запуску російського трубопроводу "Північний потік – 2" Україна загалом втратить 5-6 млрд доларів.

Раніше президент РФ заявляв, що Росія має намір за десять років наростити поставки газу до Європи на 50 млрд куб. м, і хоча вона будуватиме інші газопроводи в обхід України, не виключена можливість використання нашої газотранспортної системи.

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