Рейтинг украинского паспорта вырос – по количеству безвиза мы обогнали все страны СНГ

Украина немного поднялась в международном рейтинге паспортов, заняв по состоянию на 5 января 2021 года 41-е место. Украинцы сейчас могут не оформлять визы для поездок в 130 стран мира. Это столько же, сколько у государства Вануату в Океании. В 2020-м, для сравнения, Украина занимала 43-е место с показателем с 128 стран.

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Об этом свидетельствуют данные Henley&Partners.

Всего в рейтинге 110 стран. Место Украины – самое высокое среди стран СНГ. Россия, например, занимает 50-е с показателем в 116 стран. За за последние 10 лет Украина существенного улучшила позиции в Индексе. Так, в 2010 году украинцы могли ездить без виз в 64 страны.

Чем темнее цвет, тем больше безвизовых стран

Лидерство по количеству стран, доступных для безвизового посещения (191), по-прежнему удерживает Япония. Она находится на первой строчке рейтинга уже третий год. Второе место занимает Сингапур (190), а третье делят Южная Корея и Германия (по 189).

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Авторы исследования отмечают, что за последнее десятилетие наметился тренд – лидерство постепенно переходит от европейских стран Шенгенского соглашения к странам Азиатско-Тихоокеанского региона.

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При этом на ситуацию серьезно влияет пандемия. Например, США и Великобритания формально занимают 7-е место с показателем в 185 безвизовых стран, а на практике американцы могут посетить без визы менее 75 направлений, а британцы – менее 70. Это связано с карантинными ограничениями.

Украинцы из-за карантинных ограничений по факту могут свободно ездить примерно в 50 стран.

Напомним, ранее Украина запустила безвиз с карибским государством Сент-Винсент и Гренадины. Дипломатические отношения с этой экзотической страной Украина установила лишь в сентябре 2019 года.

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А летом президент Украины Владимир Зеленский одобрил безвизовый режим для граждан Австралии и Новой Зеландии, которые входят в Британское Содружество наций.

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