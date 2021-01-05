Рейтинг українського паспорта виріс – за кількістю безвіза ми обігнали всі країни СНД

Україна трохи піднялася в міжнародному рейтингу паспортів, посівши за станом на 5 січня 2021 року 41-е місце. Українці зараз можуть не оформляти візи для поїздок в 130 країн світу. Це стільки ж, скільки у держави Вануату в Океанії. У 2020-му, для порівняння, Україна посідала 43-е місце з показником з 128 країн.

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Про це свідчать дані Henley & Partners.

Всього в рейтингу 110 країн. Місце України – найвище серед країн СНД. Росія, наприклад, займає 50-е з показником в 116 країн. За за останні 10 років Україна істотного поліпшила позиції в Індексі. Так, в 2010 році українці могли їздити без віз в 64 країни.

Чим темніше колір, тим більше безвізових країн

Лідерство за кількістю країн, доступних для безвізового відвідування (191), як і раніше утримує Японія. Вона знаходиться на першій сходинці рейтингу вже третій рік. Друге місце посідає Сінгапур (190), а третє ділять Південна Корея і Німеччина (по 189).

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Автори дослідження зазначають, що за останнє десятиліття намітився тренд – лідерство поступово переходить від європейських країн Шенгенської угоди до країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

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При цьому на ситуацію серйозно впливає пандемія. Наприклад, США і Велика Британія формально займають 7-е місце з показником в 185 безвізових країн, а на практиці американці можуть відвідати без візи менше 75 напрямків, а британці – менш 70. Це пов'язано з карантинними обмеженнями.

Українці через карантинні обмеження по факту можуть вільно їздити приблизно в 50 країн.

Нагадаємо, раніше Україна запустила безвіз з карибським державою Сент-Вінсент і Гренадіни. Дипломатичні відносини з цієї екзотичної країною Україна встановила лише у вересні 2019 року.

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А влітку президент України Володимир Зеленський схвалив безвізовий режим для громадян Австралії і Нової Зеландії, що входять до Британської Співдружності націй.

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