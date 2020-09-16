В Украине будут выпускать кроссоверы из произведенных в России комплектующих

Спустя несколько дней, после того как стало известно, что Украина возобновляет производство автомобилей Renault, автомобилестроительная корпорация сообщила, что французским "первенцем" на АвтоЗАЗе станет купе-кроссовер Arkana.

Реклама

Собирать его будут из поставляемых из России машинокомплектов, о чем со ссылкой на пресс-релиз "Рено Украина" сообщает "Интерфакс-Украина".

При этом подчеркивается, что весь техпроцесс проходит с учетом стандартов и требований к производству и контролю качества группы Renault.

Рекомендованная цена на новый купе-кроссовер Renault Arkana стартует от 467,9 тыс. грн (при условии приобретения по программе "Renault Бонус"). Программа сочетает кредит и сервисный контракт на пять лет, скидка на авто может составить до 45 тыс. грн.

Arkana – первая модель на украинском рынке, оснащенная бензиновым двигателем TCe 150 с турбонаддувом (150 л.с.), разработанным альянсом Renault-Nissan в сотрудничестве с концерном Daimler, базирующаяся на модульной SUV-платформе нового поколения.

Реклама

В тренде Доллар в Украине обновил максимумы с весны: официальный курс

По оценке экспертов рынка, автомобиль станет сильным "игроком" в ценовой нише 500-800 тыс. гривен.

"Автомобиль позиционируют в C-классе и среди его конкурентов видят все кроссоверы аналогичных размеров, но, в первую очередь, Kia Sportage, Hyundai Tucson, Nissan Qashqai", – отмечает директор информационно-аналитической группы Auto-Consulting Олег Омельницкий на странице группы в Facebook.

Сайт "Сегодня" ранее сообщал, что Renault показал обновленный Duster.

Позже рассказал, что ломается у Renault Duster спустя 100 тысяч пробега.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама