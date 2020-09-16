Українська
$ 28,06
33,34
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

В Украине будут выпускать кроссоверы из произведенных в России комплектующих

16 сентября, 16:52

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Новый купе-кроссовер Renault Arkana станет сильным игроком в ценовой нише 500-800 тыс. гривен

Спустя несколько дней, после того как стало известно, что Украина возобновляет производство автомобилей Renault, автомобилестроительная корпорация сообщила, что французским "первенцем" на АвтоЗАЗе станет купе-кроссовер Arkana.

Реклама

Собирать его будут из поставляемых из России машинокомплектов, о чем со ссылкой на пресс-релиз "Рено Украина" сообщает "Интерфакс-Украина".

При этом подчеркивается, что весь техпроцесс проходит с учетом стандартов и требований к производству и контролю качества группы Renault.

Рекомендованная цена на новый купе-кроссовер Renault Arkana стартует от 467,9 тыс. грн (при условии приобретения по программе "Renault Бонус"). Программа сочетает кредит и сервисный контракт на пять лет, скидка на авто может составить до 45 тыс. грн.

Arkana – первая модель на украинском рынке, оснащенная бензиновым двигателем TCe 150 с турбонаддувом (150 л.с.), разработанным альянсом Renault-Nissan в сотрудничестве с концерном Daimler, базирующаяся на модульной SUV-платформе нового поколения.

Реклама

В тренде
Доллар в Украине обновил максимумы с весны: официальный курс

По оценке экспертов рынка, автомобиль станет сильным "игроком" в ценовой нише 500-800 тыс. гривен.

"Автомобиль позиционируют в C-классе и среди его конкурентов видят все кроссоверы аналогичных размеров, но, в первую очередь, Kia Sportage, Hyundai Tucson, Nissan Qashqai", – отмечает директор информационно-аналитической группы Auto-Consulting Олег Омельницкий на странице группы в Facebook.

Сайт "Сегодня" ранее сообщал, что Renault показал обновленный Duster.

Позже рассказал, что ломается у Renault Duster спустя 100 тысяч пробега.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Украина сборка Renault АвтоЗАЗ Renault Arkana

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Минимальные пенсии должны вырасти до 2600 грн: кто их получит
Минимальные пенсии должны вырасти до 2600 грн: кто их получитЭкономика
Украина может остаться без урожая: народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует небывалую засуху
Украина может остаться без урожая: народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует небывалую засухуЭкономика
В Украине упали цены на картошку: чего ждать
В Украине упали цены на картошку: чего ждатьЭкономика
Рост пенсий в Украине: сколько будут платить по инвалидности
Рост пенсий в Украине: сколько будут платить по инвалидностиЭкономика
В
В "Укрэнерго" заявили о схеме "торговли воздухом" на рынке электроэнергииЭкономика
СНБО утвердил рекордный оборонный бюджет Украины на 2021 год
СНБО утвердил рекордный оборонный бюджет Украины на 2021 годЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять