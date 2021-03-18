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Рада проголосовала за снижение НДС для производителей аграрного сырья, хотя эта отрасль и без поддержки чувствует себя очень хорошо, – Гетманцев

18 марта, 16:29

Ирина Ненько Ирина Ненько

Это лоббистское решение причинит ущерб бюджету, считает нардеп

Мировые цены на сельскохозяйственное сырье растут и будут расти, поэтому отрасль очень хорошо себя чувствует. А Украина должна поддерживать перерабатывающую, а не сырьевую отрасль, потому что она дает добавленную стоимость и рабочие места.

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Однако нардепы проголосовали закон о снижении НДС до 14% для производителей сырья, что причинит ущерб бюджету. Об этом заявил народный депутат, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев в эфире телеканала "Украина 24", пишет "Цензор.Нет".

По его словам, это лоббистское решение, за которое проголосовали вопреки критике, причинит ущерб бюджету, а также ударит по перерабатывающей промышленности, развитие которой должна прежде всего стимулировать украинская власть.

"Фактически налоговая нагрузка в эти 6% переносится с сельскохозяйственного товаропроизводителя на переработку. А мы переработку должны поддерживать. Переработка создает рабочие места, создает добавленную стоимость. Это то, что надо развивать. А не сырьевую отрасль", – убежден Гетманцев.

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Напомним, законопроект, предусматривающий снижение ставки НДС для определенных сфер агросектора с 20% до 14% (№3656) был принят в конце прошлого года. Тогда же многие СМИ писали о том, что закон был пролоббирован в Раде "аграрной группой" – межфракционным объединением "Доверие", которое ориентируется на совладельца агрохолдинга "Кернел" Андрея Веревского.

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В свою очередь лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что это снижение НДС даст Веревскому возможность получить дополнительно 8 млрд гривен.

А председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко сообщил, что снижение НДС только для аграриев, которые поставляют сырье, не приведет к уменьшению цен на продукты питания для населения, как это задекларировано в законе. Ведь для того, чтобы реальная стоимость товаров снизилась, необходимо было уменьшить НДС для всех групп продукции и по всей цепи ее производства, включая переработку.

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налоги НДС аграрии Кернел сырье Олег Ляшко законопроект Данил Гетманцев
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