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Рада проголосувала зниження ПДВ для виробників аграрної сировини, хоча ця галузь і без підтримки почувається дуже добре,- Гетманцев

18 березня, 16:29

Ірина Ненько Ірина Ненько

Це лобістське рішення завдасть шкоди бюджету, вважає нардеп

Світові ціни на сільськогосподарську сировину зростають і будуть зростати, тож вона дуже добре себе почуває. А Україна має підтримувати переробну, а не сировинну галузь, тому що вона дає додану вартість та робочі місця.

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Натомість нардепи проголосували закон про зниження ПДВ до 14% для виробників сировини, що заподіє шкоду бюджету. Про це заявив народний депутат, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі телеканалу "Україна 24", пише "Цензор.Нет".

За його словами, це лобістське рішення, за яке проголосували всупереч критиці, заподіє шкоду бюджету, а також вдарить по переробній промисловості, розвиток якої має насамперед стимулювати українська влада.

"Фактично податкове навантаження у ці 6% переноситься з сільськогосподарського товаровиробника на переробку. А ми переробку повинні підтримувати. Переробка створює робочі місця, створює додану вартість. Це те, що треба розвивати. А не сировинну галузь", – переконаний Гетманцев.

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Нагадаємо, законопроєкт, який передбачає зниження ставки ПДВ для певних сфер агросектору із 20% до 14% (№3656), був прийнятий наприкінці минулого року. Тоді ж багато ЗМІ писали про те, що закон був пролобійований в Раді "аграрною групою" – міжфракційним об’єднанням "Довіра", яке орієнтується на співвласника агрохолдингу "Кернел" Андрія Веревського.

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У свою чергу лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що це зниження ПДВ дасть Веревському можливість отримати додатково 8 млрд гривень.

А голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко повідомив, що зниження ПДВ лише для аграріїв, які постачають сировину, не призведе до зменшення цін на продукти харчування для населення, як це задекларовано у законі. Адже для того, щоб реальна ціна продуктів знизилася, необхідно було зменшити ПДВ для всіх груп продукції і по всьому ланцюгу її виробництва, включаючи переробку.

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