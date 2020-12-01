Рада имела достаточно полномочий для запуска зеленых тарифов в Украине, – эксперт

Верховная Рада Украины имела достаточно полномочий для введения зеленых тарифов в Украине в 2009 году, что способствует развитию возобновляемой энергетики в стране. Об этом в статье для газеты "Юридическая практика" написал Григорий Берченко, доцент кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого, сообщает "Politeka".
Он напомнил, что 47 народных депутатов Украины подали представление в Конституционный Суд Украины с целью проверить наличие полномочий у Верховной Рады на запуск "зеленых" тарифов в Украине.
"Конституционный Суд Украины (КСУ) время от времени сталкивается с проблемой компетенции законодателя, предметом законодательного регулирования, его пределами, ведь именно нарушение таких пределов может приводиться в качестве аргумента неконституционности положений закона", - пишет эксперт.
Он провел анализ ряда европейских практик и подчеркнул, что парламент действовал в рамках своих полномочий. При этом Берченко указывает, что Верховная Рада Украины свободна в определении политики ценообразования, устанавливая предельный уровень тарифов, что является составляющей внутренней экономической и социальной политики.
"Вряд ли логично видеть ценовую сферу в этом списке как некую особую, которая имеет особый статус с точки зрения ее нормативного регулирования и должна основываться на подзаконной регламентации, при этом другие сферы должны подлежать регламентации законодательной", – сказал эксперт.
Также он сообщил, что правительство, в свою очередь, вправе осуществлять индивидуальное правовое регулирование в сфере тарифов, о чем свидетельствуют ранее принятые решения КСУ.
Напомним, в августе 2020 года по иску 47 народных депутатов Конституционный суд открыл производство по делу о конституционности закона о "зеленых" тарифах.
По мнению соучредителя ассоциации возобновляемой энергетики Украины Игоря Тынного, народные депутаты создают давление на производителей "зеленой" электроэнергии, чтобы ухудшить инвесторам условия ведения бизнеса и облегчить возможность рейдерского захвата этих предприятий.
По мнению доктора юридических наук, профессора Ужгородского национального университета, советника председателя Конституционного Суда Украины (2008-2010) Михаила Савчина, парламент Украины имел полномочия на введение "зеленых" тарифов, которые сейчас пытаются обжаловать в Конституционном суде.
Как отмечает юрист Ярослав Чекер, ни одна страна в мире не подвергает сомнению законность "зеленых" тарифов, признание их неконституционными в Украине станет катастрофой для инвестиционного имиджа страны.
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