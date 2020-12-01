Рада имела достаточно полномочий для запуска зеленых тарифов в Украине, – эксперт

Верховная Рада Украины имела достаточно полномочий для введения зеленых тарифов в Украине в 2009 году, что способствует развитию возобновляемой энергетики в стране. Об этом в статье для газеты "Юридическая практика" написал Григорий Берченко, доцент кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого, сообщает "Politeka".

Реклама

Он напомнил, что 47 народных депутатов Украины подали представление в Конституционный Суд Украины с целью проверить наличие полномочий у Верховной Рады на запуск "зеленых" тарифов в Украине.

"Конституционный Суд Украины (КСУ) время от времени сталкивается с проблемой компетенции законодателя, предметом законодательного регулирования, его пределами, ведь именно нарушение таких пределов может приводиться в качестве аргумента неконституционности положений закона", - пишет эксперт.

Он провел анализ ряда европейских практик и подчеркнул, что парламент действовал в рамках своих полномочий. При этом Берченко указывает, что Верховная Рада Украины свободна в определении политики ценообразования, устанавливая предельный уровень тарифов, что является составляющей внутренней экономической и социальной политики.

"Вряд ли логично видеть ценовую сферу в этом списке как некую особую, которая имеет особый статус с точки зрения ее нормативного регулирования и должна основываться на подзаконной регламентации, при этом другие сферы должны подлежать регламентации законодательной", – сказал эксперт.

Реклама

Также он сообщил, что правительство, в свою очередь, вправе осуществлять индивидуальное правовое регулирование в сфере тарифов, о чем свидетельствуют ранее принятые решения КСУ.

В тренде Украинцы теперь могут ходить в банки без бумажных паспортов и ID-карт

Напомним, в августе 2020 года по иску 47 народных депутатов Конституционный суд открыл производство по делу о конституционности закона о "зеленых" тарифах.

По мнению соучредителя ассоциации возобновляемой энергетики Украины Игоря Тынного, народные депутаты создают давление на производителей "зеленой" электроэнергии, чтобы ухудшить инвесторам условия ведения бизнеса и облегчить возможность рейдерского захвата этих предприятий.

По мнению доктора юридических наук, профессора Ужгородского национального университета, советника председателя Конституционного Суда Украины (2008-2010) Михаила Савчина, парламент Украины имел полномочия на введение "зеленых" тарифов, которые сейчас пытаются обжаловать в Конституционном суде.

Как отмечает юрист Ярослав Чекер, ни одна страна в мире не подвергает сомнению законность "зеленых" тарифов, признание их неконституционными в Украине станет катастрофой для инвестиционного имиджа страны.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама