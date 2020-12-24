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Работа миссии МВФ в Украине затянулась

24 декабря, 14:40

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Представители фонда уверяют, что никаких проблем при этом нет

Миссия Международного валютного фонда (МВФ), которая начала работу в Украине 21 декабря, еще не завершилась. В этот раз она может длиться дольше обычных двух календарных недель – из-за дистанционного характера работы миссии и новогодних праздников.

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Об этом сообщил заместитель исполнительного директора МВФ в Украине Владислав Рашкован.

На данный момент миссия проработала три дня до 23 декабря и продлится уже после окончания новогодних праздников. По словам Рашкована, в среднем миссия длится 10-12 полных рабочих дней. Но сейчас из-за разницы во времени между Киевом и Вашингтоном специалисты могут работать 4-5 часов вместо обычных 8-10.

Он заверил, что все запланированные на эти три дня встречи "прошли хорошо".

"Не стоит ожидать никаких объявлений об окончании миссии сейчас или связывать отсутствие коммуникации с какими-то проблемами", - добавил Рашкован.

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Напомним, решение о предоставлении или не предоставлении траншей по кредитным программам МВФ принимается по итогам работы таких миссий.

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Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль также заявил, что начало работы миссии МВФ является свидетельством поддержки Украины и позитивным сигналом о выплате следующего транша.

Как известно, МВФ 9 июня этого года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR 3,6 млрд (около 5 млрд долл.) с немедленным выделением 2,1 млрд долл. первого транша.

Размеры второго и третьего транша – по 700 млн долл., третьего – 560 млн долл. и заключительного четвертого – 980 млн долл. Предоставление Украине следующих траншей пока задерживается.

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Украина транш stand-by миссия МВФ Владислав Рашкован миссия МВФ

Источник: Сегодня

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