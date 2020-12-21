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Миссия МВФ начинает работу в Украине

21 декабря, 15:52

Денис Беспалов Денис Беспалов

Киев надеется получить транш в начале 2021 года

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) сегодня, 21 декабря, начинает работу в Украине.

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Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время разговора с главой ЕБРР Одиль Рено-Бассо, передает пресс-служба Офиса президента.

Как отметил президент, по ее результатам ожидается получение Украиной в начале 2021 очередного транша в рамках программы stand-by.

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Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что начало работы миссии МВФ является свидетельством поддержки Украины и позитивным сигналом о выплате следующего транша.

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Как известно, от сотрудничества Украины с МВФ зависит кредитование Всемирного банка, ЕБРР, ЕИБ и других международных финансовых организаций.

Отметим, МВФ 9 июня этого года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR3,6 млрд (около 5 млрд долл.) с немедленным выделением 2,1 млрд долл. первого транша.

Размеры второго и третьего транша – по 700 млн долл., третьего – 560 млн долл. и заключительного четвертого – 980 млн долл. Предоставление Украине следующих траншей пока задерживается.

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Украина транш Владимир Зеленский МВФ
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