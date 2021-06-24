Путешествие вместо костюма и банкета: как украинцы экономят на выпускных

Ежегодно выпускные обходятся в копеечку родителям вчерашних школьников, но сейчас банкеты меняют на впечатления

Выпускные банкеты меняют на походы. Коллаж Сегодня

Все экзамены позади – украинские школьники устраивают выпускные. Каждая школа самостоятельно выбирает, когда его отмечать. А родители готовят кошельки. Что сейчас в моде и во сколько обойдется прощание со школой, узнала корреспондент "Сегодня" Татьяна Гаврилюк.

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За платьем мечты выпускница София пришла сама. Присматривает такое, чтобы и нарядная была, и после выпускного можно было носить. Останавливает выбор на длинном, белом в горошек. Софии, которая заплатила 5000 гривен за платье, еще на макияж 2000 потратить придется. Сейчас в тренде стрелки, вместо помады – блеск, легкие и объемные локоны.

"Локоны Голливуд очень популярны, невероятно популярны. Я рекомендую выбирать максимально натуральные образы. Которые не будут добавлять лишнего возраста", – советует визажистка Алена Колтунова.

С группой поддержки выбирает костюм на выпускной Даниил – с мамой и стилисткой. Для юношей, говорит стилист, модных цветов или образов этого сезона нет – клетчатые, монотонные, с жилетками и без. Даниил костюмов носить не любит, потому возьмет в аренду. Так на 5000 дешевле, чем покупать.

"То есть человек приходит, платит 1500 – он ​​может одеться полностью: носки, костюм троечка-двоечка, по его усмотрению, ремень, галстук или бабочка", – говорит консультант Валерий Мирзаев.

Деньжат из кошелька еще потянет банкет в ресторане. И хотя сейчас вся страна – в зеленой зоне, ограничения все же будут: персонал в масках, работа до полуночи.

"Общий чек – это 1000 грн с человека. Сюда входит по кухне. Напитки разрешается принести с собой", – говорит администратор ресторана Валерия Линько.

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Но в последнее время приобретает популярность праздник – без официоза и установок. Едут выпускники в туры по Украине – это могут быть и однодневные туры в Черниговскую область, довольно популярны Каменец-Подольский, Черновцы, Бакота, посещение различных каньонов, национальных парков Подольских.

Получится даже дешевле. Но тогда от платьев и костюмов придется отказаться.

Как будет проходить самый главный школьный праздник в Украине в 2021 году, не будет ли он омрачен карантином, как в прошлом году, на какие даты намечены выпускные вечера, рассказал Life Сегодня.