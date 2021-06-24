Подорож замість костюму та бенкету: як українці економлять на випускних

Випускні банкети змінюють на походи. Колаж Сьогодні

Всі іспити позаду – українські школярі влаштовують випускні. Кожна школа самостійно обирає, коли його відзначати. А батьки готують гаманці. Що зараз в моді і у скільки стане прощання зі школою, дізналась кореспондент "Сьогодні" Тетяна Гаврилюк.

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По сукню мрії випускниця Софія прийшла сама. Приглядає таку, щоб і ошатна була, і після випускного можна було носити. Зупиняє вибір на довгій, білій у горошок. Софії, яка заплатила 5 000 гривень за сукню, ще на мейкап до 2 000 витратити доведеться. Нині в тренді стрілки, замість помади – блиск, легкі та об'ємні локони.

"Локони Голівуд дуже популярні, неймовірні популярні. Я рекомендую обирати максимально натуральні образи. Які не додаватимуть зайвого віку", – радить візажистка Альона Колтунова.

З групою підтримки обирає костюм на випускний Данило – з мамою і стилісткою. Для юнаків, каже стилістка, модних кольорів або образів цього сезону немає – картаті, монотонні, з жилетками та без. Данило костюмів носити не любить, тому візьме в оренду. Так на 5 тисяч дешевше, ніж купляти.

"Тобто людина приходить, платить 1500 – вона може вдягнутися повністю: шкарпетки, костюм трієчка-двієчка, на його розсуд, ремінь, краватка або метелик", – каже консультант Валерій Мірзаєв.

Грошенят із гаманця ще потягне бенкет у ресторані. І хоч нині вся країна – у зеленій зоні, обмеження таки будуть: персонал у масках, робота до опівночі.

"Загальний чек – це 1000 грн з людини. Сюди входить по кухні. Напої дозволяється принести з собою", – каже адміністраторка ресторану Валерія Лінько.

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Та останнім часом набуває популярності свято – без офіціозу та настанов. Їдуть випускники в тури Україною – це можуть бути і одноденні тури на Чернігівщину, досить популярні Кам'янець-Подільський, Чернівці, Бакота, відвідування різних каньйонів, національних парків Подільських.

Вийде навіть дешевше. Але тоді від суконь та костюмів доведеться відмовитись.

Як проходитиме найголовніше шкільне свято в Україні у 2021 році, чи не буде воно затьмарене карантином, як минулого року, на які дати намічені випускні вечори, розповів Life Сьогодні.