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ПроКредит Банк открывает инновационные зоны самообслуживания в торговых центрах

1 апреля, 17:39

PR

Новая инициатива направлена на развитие цифровых услуг с сохранением физического присутствия

ПроКредит Банк, который является частью немецкой группы банков ПроКредит, выводит концепцию розничного банкинга на новый уровень, запуская инновационные зоны самообслуживания в нескольких крупнейших торговых центрах Киева. Инициативу разрабатывали в течение 2020 года, а первые зоны самообслуживания открылись в начале 2021 года.

В каждой зоне можно провести ряд банковских операций, в том числе получение банковской платежной карточки или справки; пополнение счетов клиентов банка в национальной и иностранной валюте; получение наличных в национальной валюте. В отличие от традиционных банковских отделений, здесь нет персонала. Однако у текущих и потенциальных клиентов есть возможность пообщаться с консультантами в режиме реального времени с помощью видеосвязи.

Виктор Пономаренко, председатель правления ПроКредит Банка в Украине, считает новые зоны самообслуживания лицом банка в эпоху цифровых технологий. Он объясняет, что целью инициативы является растущий фокус ПроКредит Банка на услугах цифрового банкинга с одновременным сохранением физического присутствия и созданием эффективной коммуникации как с существующими клиентами, так и потенциальными.

"Наши клиенты не зависят от банковских отделений, поскольку практически все могут делать онлайн, - утверждает Пономаренко. – Конечно, все еще встречаются случаи, когда клиенты рассчитывают на физическое присутствие банка. Например, когда речь идет о снятии наличных или наличные платежи. В конце концов, люди все равно должны видеть, что банк существует, видеть наш бренд. Новые зоны самообслуживания предоставляют клиентам удобный доступ к цифровым услугам и формируют имидж банка".

Пономаренко говорит, что, несмотря на трудности, с которыми столкнулись все отрасли бизнеса в Украине в прошлом году, ПроКредит Банк стабильно работал все двенадцать месяцев. "Хотя мир все еще продолжает бороться с проблемами, связанными с пандемией, в 2020 году нам удалось добиться успеха с точки зрения бизнес-развития. Мы продолжали развиваться и расти во всех сферах деятельности".

Наиболее ярким аспектом расширения портфеля услуг является выход ПроКредит Банка на рынок кредитования частных лиц – запуск ипотечной программы, автокредитование и инвестиционных займов в конце 2020 года. Пономаренко утверждает, что такое развитие обусловлено изменениями на рынке, который в прошлом был изменчивым, с неблагоприятными условиями, высокими процентными ставками и экономической нестабильностью. Он отмечает, что сейчас ситуация более благоприятна и кредиты для частных лиц становятся доступными.

Пономаренко критически относится к непрозрачным условиям на рынке, которые часто могут привести к непредсказуемым расходам для клиентов при получении банковских кредитов. Он подчеркивает, что портфель услуг ПроКредит Банка по кредитованию физических лиц строится на основе ключевой ценности – прозрачности. "Это наше конкурентное преимущество, – объясняет он. - Обычно банки манипулируют условиями, скрывая дополнительные расходы и комиссии. Мы предлагаем прозрачность. Это тот же принцип, который мы используем во всех своих банковских услугах".

Зоны самообслуживания помогут в развитии как сегмента кредитования физических лиц, так и других цифровых банковских услуг. "Мы предлагаем более современное решение, которое соответствует украинскому рынку, - говорит Пономаренко. - Мы уже предлагаем эффективные услуги цифрового банкинга. Зоны самообслуживания лишь дополняют их".

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