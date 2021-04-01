ПроКредит Банк відкриває інноваційні зони самообслуговування в торгових центрах

ПроКредит Банк, який є частиною німецької групи банків ПроКредит, виводить концепцію роздрібного банкінгу на новий рівень, запускаючи інноваційні зони самообслуговування в кількох найбільших торгових центрах Києва. Перші зони самообслуговування відкрилися на початку 2021 року.

Кожен простір пропонує низку банківських опцій, у тому числі отримання банківської платіжної картки або довідки; поповнення рахунків клієнтів ПроКредит Банку в національній та іноземній валюті; отримання готівки в національній валюті. На відміну від традиційних банківських відділень, тут немає персоналу. Однак у поточних та потенційних клієнтів є можливість поспілкуватися з консультантами у режимі реального часу за допомогою відеозв’язку.

Віктор Пономаренко, голова правління ПроКредит Банку в Україні, вважає нові відділення самообслуговування обличчям банку в епоху цифрових технологій. Він пояснює, що метою ініціативи є зростаючий фокус ПроКредит Банку на послугах цифрового банкінгу з одночасним збереженням фізичної присутності та створенням ефективної комунікації як з існуючими клієнтами, так і потенційними.

"Наші клієнти не залежать від банківських відділень, оскільки практично все можуть робити онлайн, — стверджує Пономаренко. — Звичайно, все ще трапляються випадки, коли клієнти покладаються на фізичну присутність банку. Наприклад, коли йдеться про зняття готівки чи готівкові платежі. Зрештою, люди все одно мають бачити, що банк існує, бачити наш бренд. Нові пункти обслуговування надають клієнтам зручний доступ до цифрових послуг та формують імідж банку".

Пономаренко каже, що, незважаючи на труднощі, з якими зіткнулись усі галузі бізнесу в Україні минулого року, ПроКредит Банк стабільно працював усі дванадцять місяців. "Хоча світ усе ще продовжує боротися з проблемами, пов’язані з пандемією, у 2020 році нам вдалось досягти успіху з точки зору бізнес-розвитку. Ми продовжували розвиватися та рости у всіх сферах діяльності".

Найбільш яскравим аспектом розширення портфелю послуг є вихід ПроКредит Банку на ринок кредитування приватних осіб – запуск іпотечної програми, автокредитування та інвестиційних позик наприкінці 2020 року. Пономаренко стверджує, що такий розвиток зумовлений змінами на ринку, який в минулому був мінливим, з несприятливими умовами, високими процентними ставками та економічною нестабільністю. Він зазначає, що зараз ситуація є більш сприятливою і кредити для приватних осіб стають доступнішими.

Пономаренко критично ставиться до непрозорих умов на ринку, які часто можуть призвести до непередбачуваних витрат для клієнтів при отриманні банківських позик. Він підкреслює, що портфель послуг ПроКредит Банку із кредитування фізичних осіб будується на основі ключової цінності — прозорості. "Це наша конкурентна перевага, — пояснює він. — Зазвичай банки маніпулюють умовами, приховуючи додаткові витрати та комісії. Ми пропонуємо прозорість. Це той самий принцип, який ми використовуємо у всіх своїх банківських послугах".

Зони самообслуговування допоможуть в розвитку як сегменту кредитування фізичних осіб, так й інших цифрових банківських послуг. "Ми хочемо запропонувати більш сучасне рішення, яке відповідає українському ринку, — каже Пономаренко. — Саме тому ми розвиваємо концепцію зон самообслуговування, щоб доповнити нашу цифрову бізнес-модель. Ми вже пропонуємо ефективні послуги цифрового банкінгу. Зони самообслуговування лише доповнюють їх".

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