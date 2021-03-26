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"Пробка" в Суэцком канале еще подняла цену нефти: сколько стоят Brent и WTI

26 марта, 20:54

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

За два дня баррель американской нефти подорожал на 3 доллара "с хвостиком"

Угроза того, что "пробка" контейнеровозов в Суэцком канале рассосется только через несколько недель, взвинтила цену нефти, добываемой за пределами Персидского залива.

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Об этом сообщает ресурс Markets Insider.

Существует серьезно и довольно обоснованное опасение, что блокирование канала может вызвать нехватку нефти на мировом рынке из-за задержек поставок.

Так, цена добываемой в Северном море нефти Brent за день торгов 26 марта выросла на 2,8 доллара до 64,63 долл./баррель (+4,53%). Фьючерсы на добываемую в Западном Техасе нефть WTI выросли на 2,77 доллара – до 61,13 долл./баррель (+4,8%).

В 20:12 по Киеву котировки WTI топтались в районе отметки в 61,15 долл./баррель.

В тренде
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Напомним, в ночь на среду, 24 марта, в южной части Суэцкого канала сел на мель контейнеровоз MV Ever Given. Спасательная операция может занять недели, а мировая торговля теряет ежедневно 9,6 млрд долларов.

И уже утром 24 марта один баррель нефти Brent стоил 61,63 доллара, что на 84 цента выше, чем днем ранее. Цена барреля WTI тогда возросла на 62 цента, до 58,38 доллара.

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нефть подорожание Brent WTI суэцкий канал котировки

Источник: Сегодня

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