"Пробка" в Суецькому каналі ще підняла ціну нафти: скільки коштують Brent і WTI

Загроза того, що "пробка" контейнеровозів у Суецькому каналі розсмокчеться лише через кілька тижнів, накрутила ціну нафти, що видобувається за межами Перської затоки.
Про це повідомляє ресурс Markets Insider.
Існують серйозне і досить обґрунтоване побоювання, що блокування каналу може спричинити нестачу нафти на світовому ринку через затримки поставок.
Так, ціна видобутої в Північному морі нафти Brent за день торгів 26 березня зросла на 2,8 долара до 64,63 дол./барель (+4,53%). Ф'ючерси на видобуту в Західному Техасі нафту WTI зросли на 2,77 долара – до 61,13 дол./барель (+4,8%).
О 20:12 за Києвом котирування WTI топталися в районі позначки в 61,15 дол./барель.
Нагадаємо, в ніч на середу, 24 березня, в південній частині Суецького каналу сів на мілину контейнеровоз MV Ever Given. Рятувальна операція може зайняти тижні, а світова торгівля втрачає щодня 9,6 млрд доларів.
І вже вранці 24 березня один барель нафти Brent коштував 61,63 долара, що на 84 цента вищий, аніж днем раніше. Ціна бареля WTI тоді зросла на 62 центи, до 58,38 долара.
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