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"Пробка" в Суецькому каналі ще підняла ціну нафти: скільки коштують Brent і WTI

26 березня, 20:54

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

За два дні барель американської нафти подорожчав на 3 долари "з хвостиком"

Загроза того, що "пробка" контейнеровозів у Суецькому каналі розсмокчеться лише через кілька тижнів, накрутила ціну нафти, що видобувається за межами Перської затоки.

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Про це повідомляє ресурс Markets Insider.

Існують серйозне і досить обґрунтоване побоювання, що блокування каналу може спричинити нестачу нафти на світовому ринку через затримки поставок.

Так, ціна видобутої в Північному морі нафти Brent за день торгів 26 березня зросла на 2,8 долара до 64,63 дол./барель (+4,53%). Ф'ючерси на видобуту в Західному Техасі нафту WTI зросли на 2,77 долара – до 61,13 дол./барель (+4,8%).

О 20:12 за Києвом котирування WTI топталися в районі позначки в 61,15 дол./барель.

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Нагадаємо, в ніч на середу, 24 березня, в південній частині Суецького каналу сів на мілину контейнеровоз MV Ever Given. Рятувальна операція може зайняти тижні, а світова торгівля втрачає щодня 9,6 млрд доларів.

І вже вранці 24 березня один барель нафти Brent коштував 61,63 долара, що на 84 цента вищий, аніж днем раніше. Ціна бареля WTI тоді зросла на 62 центи, до 58,38 долара.

Відео: Сьогодні

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нафта подорожчання Brent WTI суецький канал котировки

Джерело: Сьогодні

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