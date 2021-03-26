"Пробка" в Суецькому каналі ще підняла ціну нафти: скільки коштують Brent і WTI

За два дні барель американської нафти подорожчав на 3 долари "з хвостиком"

Загроза того, що "пробка" контейнеровозів у Суецькому каналі розсмокчеться лише через кілька тижнів, накрутила ціну нафти, що видобувається за межами Перської затоки.

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Про це повідомляє ресурс Markets Insider.

Існують серйозне і досить обґрунтоване побоювання, що блокування каналу може спричинити нестачу нафти на світовому ринку через затримки поставок.

Так, ціна видобутої в Північному морі нафти Brent за день торгів 26 березня зросла на 2,8 долара до 64,63 дол./барель (+4,53%). Ф'ючерси на видобуту в Західному Техасі нафту WTI зросли на 2,77 долара – до 61,13 дол./барель (+4,8%).

О 20:12 за Києвом котирування WTI топталися в районі позначки в 61,15 дол./барель.

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Нагадаємо, в ніч на середу, 24 березня, в південній частині Суецького каналу сів на мілину контейнеровоз MV Ever Given. Рятувальна операція може зайняти тижні, а світова торгівля втрачає щодня 9,6 млрд доларів.

І вже вранці 24 березня один барель нафти Brent коштував 61,63 долара, що на 84 цента вищий, аніж днем раніше. Ціна бареля WTI тоді зросла на 62 центи, до 58,38 долара.

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