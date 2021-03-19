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Президент Литвы публично попросил Украину не покупать ток с БелАЭС

19 марта, 12:57

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Науседа напомнил, что настоящий строитель электростанции в Островце – это Россия

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал Украину не покупать электроэнергию Белорусской АЭС, которая признана угрозой для безопасности ЕС. Науседа подчеркнул: с помощью этого проекта Россия также пытается расширить свое влияние в регионе.

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Об этом президент Литвы заявил во время выступления в Верховной Раде Украины 19 марта.

"Строитель электростанции – Россия – не только подвергла риску здоровье жителей региона, но и пытается использовать проект электростанции для расширения своего влияния. Растущая хрупкость Беларуси означает прямую угрозу для интересов не только Литвы, но и Украины. Поэтому сегодня хочу публично попросить власти Украины и ее народ поддержать позицию стран Балтии по Белорусской АЭС и не покупать электроэнергию, производимую в Островце", – сказал Науседа.

Напомним, в Европе обеспокоены расположением Островецкой атомной электростанции в 50 километрах от Вильнюса (Литва) и в непосредственной близости к другим странам ЕС, в частности, Польше, Латвии и Эстонии. АЭС реализуется как геополитический проект Беларуси и России, считают в Европарламенте.

Видео: Сегодня

Также читайте, о чем еще говорил президент Литвы Науседа в Раде.

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энергетика Литва электроэнергия электростанция Беларусь АЭС Украина Гитанас Науседа

Источник: Сегодня

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