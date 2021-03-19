Президент Литви публічно попросив Україну не купувати струм з БелАЕС

Науседа нагадав, що справжній будівельник електростанції в Островці – це Росія

Президент Литви Гітанас Науседа закликав Україну не купувати електроенергію Білоруської АЕС, яка визнана загрозою для безпеки ЄС. Науседа підкреслив: за допомогою цього проекту Росія також намагається розширити свій вплив в регіоні.

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Про це президент Литви заявив під час виступу у Верховній Раді України 19 березня.

"Будівельник електростанції – Росія – не тільки піддала ризику здоров'я жителів регіону, а й намагається використовувати проєкт електростанції для розширення свого впливу. Зростаюча крихкість Білорусі означає пряму загрозу для інтересів не тільки Литви, але й України. Тому сьогодні хочу публічно попросити владу України та її народ підтримати позицію країн Балтії по Білоруської АЕС та не купувати електроенергію, вироблену в Островці", – сказав Науседа.

Нагадаємо, в Європі стурбовані розташуванням Островецької атомної електростанції в 50 кілометрах від Вільнюса (Литва) і в безпосередній близькості від інших країн ЄС, зокрема, Польщі, Латвії та Естонії. АЕС реалізується як геополітичний проєкт Білорусі і Росії, вважають в Європарламенті.

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