Премьер о погашении "зеленых" долгов: "Есть задержка, но нарушать меморандум у нас планов нет"

По его словам, есть договоренности с международными финансовыми партнерами по выпуску "зеленых облигаций"

У правительства есть договоренности с международными финансовыми партнерами по выпуску "зеленых облигаций", которые будут направлены на расчеты с производителями "зеленой" электроэнергии. Об этом во время пресс-конференции заявил премьер Денис Шмыгаль, отвечая на вопросы журналистов, сообщает "Экономическая правда".

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"Выполнение меморандума с производителями "зеленой" энергии осуществляется. Есть задержка по погашению долгов, которые должны были быть погашены в конце 4 квартала – в начале этого года. Но погашение происходит. То есть, есть задержка, но нарушать меморандум и не погашать долги у нас намерений нет, поэтому меморандум будет выполняться даже с возможными задержками", - сказал Шмыгаль.

По его словам, есть договоренности с международными финансовыми партнерами по выпуску "зеленых облигаций", которые "будут направлены на расчеты с производителями электроэнергии из возобновляемых источников".

"Также мы ведем разговор о, в принципе, благоустройстве, упорядочении работы рынка электроэнергии так, чтобы в будущем дисбалансов, которые приводят к задолженностям, не возникало. Это кропотливая работа. Ожидаю назначения Верховной Радой министра энергетики, чтобы стабилизировать работу министерства, стабилизировать работу отрасли, навести порядок и завершить те кризисные явления, которые начались еще в прошлом году в энергосистеме Украины", – добавил глава правительства.

Напомним. и.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что быстрым вариантом решения вопроса долга перед производителями "зеленой" электроэнергии может стать выпуск "зеленых" облигаций на сумму до 24 млрд грн, но параллельно идут поиски варианта решений, чтобы избежать накопления такого долга в будущем.

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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №5041, который предусматривает финансовую поддержку ГП "Гарантированный покупатель" для расчетов с производителями "зеленой" электроэнергии за счет выпуска ОВГЗ на сумму 25,014 млрд грн.

Государственный "Гарантированный покупатель" 4 февраля выплатил 900 миллионов гривень, полученных от "Укрэнерго", производителям "зеленой" энергетики.

Ранее стало известно, что первый транш погашения долгов перед производителями "зеленой" энергетики в рамках меморандума будет осуществлен в четверг, 4 февраля.

Кабинет Министров постановил выделить в 2020 году госгарантии "Укрэнерго" на сумму до 11,3 миллиарда гривен для погашения долгов перед производителями зеленой энергетики.

В июне 2020 Кабинет министров Украины подписал "Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики".

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Правительство по меморандуму с производителями ВИЭ взяло на себя обязательства погасить 40% долга в четвертом квартале 2020 года, что составляет 8,96 млрд грн.

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