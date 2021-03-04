Прем'єр про погашення "зелених" боргів: "Є затримка, але порушувати меморандум у нас планів немає"

За його словами, є домовленості з міжнародними фінансовими партнерами по випуску "зелених облігацій"

В уряду є домовленості з міжнародними фінансовими партнерами щодо випуску "зелених облігацій", які будуть направлені на розрахунки з виробниками "зеленої" електроенергії. Про це під час прес-конференції заявив прем'єр Денис Шмигаль, відповідаючи на питання журналістів, повідомляє "Економічна правда".

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"Виконання меморандуму з виробниками "зеленої" енергії здійснюється. Є затримка по погашенню боргів, які мали бути погашені в кінці 4 кварталу – на початку цього року. Але погашення відбувається. Тобто є затримка, але порушувати меморандум і не погашувати борги у нас намірів немає, тому меморандум буде виконуватись навіть з можливими затримками", – сказав Шмигаль.

За його словами, є домовленості з міжнародними фінансовими партнерами щодо випуску "зелених облігацій", які "будуть направлені на розрахунки з виробниками електроенергії з відновлювальних джерел".

"Також ми ведем розмову щодо, в принципі, впорядкування, внормування роботи ринку електроенергії так, щоб у майбутньому дисбалансів, які приводять до заборгованостей, не виникало. Це кропітка робота. Очікую призначення Верховною Радою міністра енергетики, щоб застабілізувати роботу міністерства, стабілізувати роботу галузі, навести порядок і завершити ті кризові явища, які почались ще минулого року в енергосистемі України", – додав голова уряду.

Нагадаємо, в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що швидким варіантом вирішення питання боргу перед виробниками "зеленої" електроенергії може стати випуск "зелених" облігацій на суму до 24 млрд грн, але паралельно шукаються варіант рішень, щоб уникнути накопичення такоо боргу в майбутньому.

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У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №5041, який передбачає фінансову підтримку ДП "Гарантований покупець" для розрахунків із виробниками "зеленої" електроенергії за рахунок випуску ОВДП на суму 25,014 млрд грн.

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Державний "Гарантований покупець" 4 лютого виплатив 900 мільйонів гривень, отриманих від "Укренерго", виробникам "зеленої" енергетики.

Раніше стало відомо, що перший транш погашення боргів перед виробниками "зеленої" енергетики у рамках меморандуму буде здійснено у четвер, 4 лютого.

Кабінет міністрів постановив виділити у 2020 році держгарантії "Укренерго" сумою до 11,3 мільярда гривень для погашення боргів перед виробниками зеленої енергетики.

В червні 2020 року Кабінет міністрів України підписав "Меморандум про взаєморозуміння стосовно врегулювання проблемних питань в сфері відновлюваної енергетики".

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Уряд по меморандуму з виробниками ВДЕ взяв на себе зобов'язання погасити 40% боргу в четвертому кварталі 2020 року, що становить 8,96 млрд грн.

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