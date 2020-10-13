Праздник популизма: во сколько обойдутся правки в проект бюджета-2021

Нардепы подали несколько тысяч поправок и предложений, говорит «слуга народа» Евгения Кравчук

На выполнение тысяч поправок в проект госбюджета на 2021 год понадобится более триллиона гривен.

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Об этом заместитель лидера фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Евгения Кравчук заявила в эфире одного из телеканалов, сообщает Укринформ.

По словам "слуги народа", нардепы подали несколько тысяч поправок и предложений, которые "свели в таблицу – и теперь это 2,5 тысячи поправок", их уже начал рассматривать бюджетный комитет Рады.

"Если все эти поправки посчитать в деньгах, то это на 1 трлн 150 млрд гривен. Поэтому понятно, что это праздник популизма, и нельзя будет все эти правки принять в бюджетном комитете", – отметила Кравчук .

Кравчук ожидает, что заболевание ряда нардепов коронавирусной болезнью не помешает провести 20 октября заседание Рады, на котором рассмотрят законопроект о госбюджете на 2021 год.

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Напомним, "слуга народа", глава комитета Рады по налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев заявил, что Минфин подал в Раду проект госбюджета "ужасного качества" и его надо спасать. У депутатов масса претензий к документу, которые касаются показателя дефицита бюджета.

В то же время Гетманцев заявил, что дефицит госбюджета может быть полезен в случае, если расходуется на поддержку развития промышленности.

Все подробности в спецтеме Принятие бюджета

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