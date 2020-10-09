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"Ужасное качество": в Раде решили спасать проект бюджета-2021

9 октября, 12:53

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Глава профильного комитета озвучил главную претензию к документу

Министерство финансов подало в Верховную Раду проект государственного бюджета "ужасного качества" и его "надо спасать". У депутатов есть "масса претензий" к документу, которые, в первую очередь, касаются показателя дефицита бюджета.

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Об этом заявил глава комитета по финансовой, налоговой и таможенной политике Данил Гетманцев в интервью "Экономической правде".

Глава комитета предлагает уменьшить дефицит госбюджета с 6% до 4,9% и призывает Минфин "ответственно относиться" к бюджету. По его мнению, большой дефицит был допустим в этом году из-за коронакризиса, но в следующем его быть не должно.

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"Первый и главный вопрос состоит в том, что мы не видим источника покрытия дефицита. Основной источник покрытия – ОВГЗ. Мы не видим таких денег на рынке [и по таким ставкам]. То есть, или мы платим безумные ставки и возвращаем нерезидентам все, причем берем короткие деньги, как это было в первой половине 2019 года. Или мы эмиссию делаем с Нацбанком. Других вариантов нет", - сказал Гетманцев.

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По его расчетам, Минфин также заложил необоснованные расходы в общей сумме 9,63 миллиарда гривен.

Как сообщали новости "Сегодня", первый проект государственного бюджета Украины на 2021 год, поданный Кабмином в Верховную Раду, вызвал много вопросов, недовольства и пожеланий. Верховная Рада решила его доработать, прежде чем принимать в первом чтении. Голосование должно состояться до 20 октября включительно.

Подробнее о госбюджете на следующий год смотрите в нашем сюжете:

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Верховная Рада госбюджет Данил Гетманцев дефицит бюджета бюджет-2021
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