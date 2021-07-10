Повышение стоимости перевозки угля поставит под угрозу подготовку к отопительному сезону, – ФРУПЕК

/ Фото: Pixabay

Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины просит Кабинет министров не допустить увеличения тарифа на перевозки угля железнодорожным транспортом, что приведет к срыву подготовки к отопительному сезону.

Об этом говорится в заявлении ФРУПЕК, сообщает "Znaj.ua".

Реклама

"Призываем соответствующие государственные органы, Правительство, Мининфраструктуры, представителей АО "Укрзализныця" безотлагательно вмешаться в ситуацию, не допустить срыва подготовки Украины к осенне-зимнему периоду и стабилизировать работу предприятий угольной и энергетической отраслей", – говорится в заявлении.

В ассоциации отметили, что из-за убыточности производства электроэнергии, ТЭС оказались не в состоянии выделять средства как на ремонт и подготовку оборудования к отопительному сезону, так и на накопления на складах и перевозку угля, которые сегодня осуществляет АО "Укрзализныця".

"По данным ФРУПЕК, только в июле этого года, из-за кризисной ситуации в энергетике, перевозка угля по железной дороге снизится на 300 тыс. тонн. Это эквивалентно снижению тарифных платежей для АО "Укрзализныця" на 40-50 млн грн, а в случае сохранения такой тенденции, снижение платежей может составить 150 млн грн", - говорится в заявлении.

В ФРУПЕК отметили, что промедление или игнорирование проблем отрасли лишь обострит и без того критическую ситуацию в энергетическом секторе.

Реклама

Напомним, 6 июля остановила работу Славянская ТЭС "Донбассэнерго". Системный оператор присвоил станции статус "дефолт".

В "Донбассэнерго" заявили, что ТЭС не может продолжать работать в убыток из-за аномального падения цен, вызванного спекуляциями на рынке на сутки вперед. Компания призвала регулятор НКРКУ исправить ситуацию и пересмотреть правила работы рынка, которые позволяют такие манипуляции.

В начале июля цена на РДН упала до исторического минимума 40 коп./кВт·час, что кратно ниже себестоимости производства электроэнергии на АЭС и ТЭС.

Министерство энергетики обратилось к регулятору с просьбой запретить спекулянтам заниматься манипуляциями на рынке на сутки вперед.