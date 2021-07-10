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Підвищення вартості перевезення вугілля поставить під загрозу підготовку до опалювального сезону, – ФРУПЕК

10 липня 2021 11:56

Ірина Ненько Ірина Ненько

Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України просить Кабмін не допустити збільшення тарифу на залізничні перевезення вугілля

/ Фото: Pixabay

Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України просить Кабінет міністрів не допустити збільшення тарифу на перевезення вугілля залізничним транспортом, що призведе до зриву підготовки до опалювального сезону.

Про це йдеться в заяві ФРУПЕК, повідомляє "Znaj.ua".

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"Закликаємо відповідні державні органи, Уряд, Мінінфраструктури, представників АТ "Укрзалізниця" невідкладно втрутитися в ситуацію, не допустити зриву підготовки України до осінньо-зимового періоду та стабілізувати роботу підприємств вугільної та енергетичної галузей", - йдеться в заяві.

В асоціації наголосили, що через збитковість виробництва електроенергії, ТЕС виявилися неспроможними виділяти кошти як на ремонт та підготовку обладнання до опалювального сезону, так і накопичення на складах та перевезення вугілля, яке на сьогодні здійснює АТ "Укрзалізниця".

"За даними ФРУПЕК, лише у липні цього року, через кризову ситуацію в енергетиці, перевезення вугілля залізницею знизиться на 300 тис. тон. Це еквівалентно зниженню тарифних платежів для АТ "Укрзалізниця" на 40-50 млн грн, а у разі збереження такої тенденції, зниження платежів може сягнути 150 млн грн", – йдеться в заяві.

В ФРУПЕК наголосили, що зволікання чи ігнорування проблем галузі лише загострить і без того критичну ситуацію в енергетичному секторі.

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Нагадаємо, 6 липня зупинила роботу Слов’янська ТЕС "Донбасенерго". Системний оператор присвоїв станції статус "дефолт".

В "Донбасенерго" заявили, що ТЕС не може продовжувати працювати у збиток через аномальне падіння цін, спричинене спекуляціями на ринку на добу наперед. Компанія закликала регулятор НКРКП виправити ситуацію і переглянути правила роботи ринку, які дозволяють такі маніпуляції.

На початку липня ціна на РДН упала до історичного мінімуму 40 коп./кВт·година, що кратно нижче собівартості виробництва електроенергії на АЕС і ТЕС.

Міністерство енергетики звернулося до регулятора із проханням заборонити спекулянтам займатися маніпуляціями на ринку на добу наперед.

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