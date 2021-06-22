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Повышение налогов спровоцирует рост цен на все товары и услуги, а зарплаты просядут, – экономист

22 июня 2021 13:40

Ирина Ненько Ирина Ненько

Эксперт считает, что повышение налогов спровоцирует рост инфляции и девальвации национальной валюты

/ Фото: Pixabay

Повышение налогов, предусмотренное правительственным законопроектом №5600, спровоцирует рост инфляции и падение доходов украинцев, а также затормозит экономический рост. Об этом написал эксперт экономических программ UIF Даниил Монин в блоге для GMK Center, сообщает "Znaj.ua".

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"Если же законопроект №5600 будет принят, мы вместо того, чтобы стимулировать бизнес-активность, ускорять рост и форсировать выход из кризиса, наоборот увеличим налоговую нагрузку на экономику. Причем по всем фронтам. Да, это позволит собрать максимально много налогов. Но в долгосрочной перспективе это только затормозит рост", - написал Монин.

Эксперт обратил внимание на то, что повышать налоги сейчас для власти нет особой необходимости, ведь экономика начала восстанавливаться и доходы бюджета по итогу года будут перевыполнены. В то время как усиление налогового давления приведет к тому, что у предприятий заберут часть денег на развитие, а рост экономики в текущем периоде существенно замедлится. Кроме того, повышение налогов спровоцирует рост инфляции и девальвации национальной валюты.

"Любое повышение налогов обязательно отразится на инфляции. Более того, любое повышение налогов и увеличение номинальных ставок по рентам и акцизам всегда играет роль инфляционной пружины. Государство пытается увеличить налоговую нагрузку, а бизнес, чтобы это компенсировать, увеличивает цены и номинальный объем экономики. Это позволяет экономике вырасти в долларовом эквиваленте, если нет девальвации. Но с большой вероятностью можно ожидать, что у нас будет девальвация", - объяснил Монин.

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Ранее экономический эксперт Алексей Кущ заявил, что повышение налогов приведет к росту цен на все товары, а Украина превратится в сырьевое государство.

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В то же время лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, комментируя налоговые инициативы правительства, заявила, что власти следует снижать налоги, чтобы вывести из тени 49% бизнеса, а не повышать их.

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%.

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