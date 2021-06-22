Підвищення податків спровокує зростання цін на всі товари і послуги, а зарплати просядуть – економіст

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Підвищення податків, передбачене урядовим законопроєктом №5600, спровокує зростання інфляції і падіння доходів українців, а також загальмує економічне зростання. Про це написав експерт економічних програм UIF Данило Монін у блозі для GMK Center, повідомляє "Znaj.ua".

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"Якщо ж законопроєкт №5600 буде прийнятий, ми замість того, щоб стимулювати бізнес-активність, прискорювати зростання і форсувати вихід з кризи, навпаки збільшимо податкове навантаження на економіку. Причому по всіх фронтах. Так, це дозволить зібрати максимально багато податків. Але в довгостроковій перспективі це тільки загальмує зростання", - написав Монін.

Експерт звернув увагу на те, що підвищувати податки зараз для влади немає особливої необхідності, адже економіка почала відновлюватися і доходи бюджету за підсумком року будуть перевиконані. У той час як посилення податкового тиску призведе до того, що у підприємств заберуть частину грошей на розвиток, а зростання економіки в поточному періоді істотно сповільниться. Крім того, підвищення податків спровокує зростання інфляції і девальвації національної валюти.

"Будь-яке підвищення податків обов'язково відіб'ється на інфляції. Більш того, будь-яке підвищення податків і збільшення номінальних ставок по рентах і акцизах завжди грає роль інфляційної пружини. Держава намагається збільшити податкове навантаження, а бізнес, щоб це компенсувати, збільшує ціни і номінальний обсяг економіки. Це дозволяє економіці вирости в доларовому еквіваленті, якщо немає девальвації. Але з великою ймовірністю можна очікувати, що у нас буде девальвація", – пояснив Монін.

Раніше економічний експерт Олексій Кущ заявив, що підвищення податків призведе до зростання цін на всі товари, а Україна перетвориться на сировинну державу.

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Водночас лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, коментуючи податкові ініціативи уряду, заявила, що владі слід знижувати податки, щоб вивести з тіні 49% бізнесу, а не підвищувати їх.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроєкт № 5600 про внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на "зелену" енергію в Україні за ставкою 3,2%.