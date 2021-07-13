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Повышение налогов не избавит Украину от шлаков, нам нужны государственные экологические программы, – эксперт

13 июля 2021 13:17

Ирина Ненько Ирина Ненько

Станислав Зинченко прокомментировал намерение правительства втрое поднять налог за складирование горнорудных отвалов

/ Фото: Pixabay

Повышение налогов не будет стимулировать развитие циркулярной экономики, украинская власть должна вводить целевые программы поддержки экологических мероприятий.

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Об этом заявил директор GMK Center Станислав Зинченко, комментируя норму законопроекта №5600, которой налог за складирование горнорудных отвалов возрастает сразу втрое, информирует "Главком".

"Рост налогов ничего не стимулирует. Нужны нормальные методы – это кредитные инструменты, субсидии, стандартизация. И самый главный метод – это зеленые закупки от государства в том числе с точки зрения тех же отходов для использования в дорожном строительстве", – рассказал Зинченко.

Он также отметил: повышение налогов, изменение правил игры, которые постоянно осуществляет украинская власть, отпугивает инвесторов, которые не хотят вкладывать средства в страну с нестабильным законодательством.

"Когда вы все поднимаете (налоги – ред.), то инвесторы идут отсюда. И все. Они не будут выполнять эти планы. И еще раз – развитие циркулярной экономики всегда – в Европе, в США – это государственные программы ресайклинга с точки зрения выравнивания конкурентоспособности для повышения экологичности. Нельзя просто административным решением построить циркулярную экономику", – подытожил Зинченко.

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В свою очередь координатор Комитета экологии и устойчивого развития Европейской бизнес-ассоциации Ольга Бойко подчеркнула: экомодернизация в странах ЕС проводилась при мощной поддержке государств, которые предоставили предприятиям более 450 млрд евро, а в Украине ее хотят провести исключительно за счет бизнеса.

В то же время президент Союза химиков Алексей Голубов заявил, что принятие закона о снижении промышленных выбросов (№4167) в предложенном правительством виде убьет промышленность, так как предприятия не имеют миллиардов на экомодернизацию, им нужна поддержка государства.

Напомним, 21 мая Верховная Рада во второй раз провалила законопроект о предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности (№4167), его отправили на доработку.

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