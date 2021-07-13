Русский
$ 27,29
32,35
  1. Новини економіки
  2. Економіка

Підвищення податків не позбавить Україну від шлаків, нам потрібні державні екологічні програми, – експерт

13 липня 2021 13:17

Ірина Ненько Ірина Ненько

Станіслав Зінченко прокоментував намір уряду втричі підняти податок за складування гірничорудних відвалів

/ Фото: Pixabay

Підвищення податків не стимулюватиме розвиток циркулярної економіки, українська влада має запроваджувати цільові програми підтримки екологічних заходів.

Реклама

Про це заявив директор GMK Center Станіслав Зінченко, коментуючи норму законопроєкту №5600, якою податок за складування гірничорудних відвалів зростає відразу втричі, інформує "Главком".

"Зростання податків нічого не стимулює. Потрібні нормальні методи – це кредитні інструменти, субсидії, стандартизація. І самий головний метод – це зелені закупівлі від держави в тому числі з точки зору тих же відходів для використання в дорожньому будівництві", – розповів Зінченко.

Він також наголосив: підвищення податків, зміна правил гри, що постійно здійснює українська влада, відлякує інвесторів, які не хочуть вкладати кошти в країну з нестабільним законодавством.

"Коли ви все піднімаєте (податки – ред.), то інвестори йдуть звідси. І все. Вони не будуть виконувати ці плани. І ще раз – розвиток циркулярної економіки завжди – в Європі, в США – це державні програми ресайклінгу з точки зору вирівнювання конкурентоспроможності для підвищення екологічності. Не можна просто адміністративним рішенням розбудувати циркулярну економіку", – підсумував Зінченко.

Не пропусти!
Ніхто на Євро не обіграв цих двох! Унікальне досягнення непрохідних сотників Італії
Леонардо Бонуччі і Джорджо К'єлліні з трофеєм Євро-2020
Реклама

У свою чергу координатор Комітету екології та сталого розвитку Європейської бізнес-асоціації Ольга Бойко підкреслила: екомодернізація в країнах ЄС проводилася за потужної підтримки держав, які надали підприємствам понад 450 млрд євро, а в Україні її хочуть провести виключно за рахунок бізнесу.

Водночас президент Союзу хіміків Олексій Голубов заявив, що ухвалення закону про зниження промислових викидів (№4167) у запропонованому урядом вигляді вб'є промисловість, оскільки підприємства не мають мільярдів на екомодернізацію, їм потрібна підтримка держави.

Нагадаємо, 21 травня Верховна Рада вдруге провалила законопроєкт про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності (№4167), його відправили на доопрацювання.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Доплати до пенсії за понаднормовий стаж зросли – хто отримає надбавку
Доплати до пенсії за понаднормовий стаж зросли – хто отримає надбавкуЕкономіка
"Нова пошта" знищила посилку за 2800 доларів: в ситуації розбираютьсяЕкономіка
Пенсійні фонди отримають спеціальні ліцензії для накопичувальної системи – Кабмін
Пенсійні фонди отримають спеціальні ліцензії для накопичувальної системи – КабмінЕкономіка
Пенсії для
Пенсії для "молодих" пенсіонерів підвищили: скільки доплачують з липняЕкономіка
Доплати до пенсій по інвалідності збільшилися: скільки додали з липня
Доплати до пенсій по інвалідності збільшилися: скільки додали з липняЕкономіка
Кабмін підвищив розмір соціальної допомоги на дітей (документ)
Кабмін підвищив розмір соціальної допомоги на дітей (документ)Економіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти