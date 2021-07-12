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Посредники на рынке электроэнергии заработали миллиарды благодаря связям с руководством НКРЭКУ, – нардеп

12 июля 2021 14:50

Ирина Ненько Ирина Ненько

Валентин Наливайченко заявил, что коррупция на энергорынке покрывается топ-чиновниками национального регулятора

Посредники и спекулянты на рынке электрической энергии смогли присвоить десятки миллиардов гривен благодаря связям с руководством регулятора НКРЭКУ.

Об этом заявил народный депутат, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, сообщает "Оbozrevatel".

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"Коррупция на энергетическом рынке покрывается и руководствуется топ-чиновниками национального регулятора НКРЭКУ, которых, кстати, назначает правительство и президент. Посредники и спекулянты, используя связи с руководителем НКРЭКУ, ограбили украинскую энергетику на десятки миллиардов гривен", – сообщил нардеп на своей странице в Facebook.

Политик отметил, что вопрос коррупции в энергетике будет одной из ключевых тем встречи президента Украины Владимира Зеленского с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Обстоятельства перед визитом президента в Германию складываются явно не в пользу Украины. Однако ответственность за это лежит, прежде всего, на чиновниках-коррупционерах", – подчеркнул экс-глава СБУ.

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Также Наливайченко отметил, что с 1 октября усилиями лоббистов российского тока, Украина готовится возобновить закупку электроэнергии с Белорусской АЭС, что ставит под угрозу энергетическую безопасность как самой Украины, так и всей Европы.

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Напомним, из-за махинаций спекулянтов, которых участники рынка связывают с руководством НКРЭКУ, оптовые цены на электроэнергию в начале июля упали до уровня в 2-3 раза ниже себестоимости тока АЭС.

Минэнерго официально просило НКРЭКУ прекратить махинации, однако комиссия отказалась это делать, обвинив руководство государственного "Энергоатома" в неэффективности и непрофессионализме.

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