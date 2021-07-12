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Посередники на ринку електроенергії заробили мільярди завдяки зв'язкам із керівництвом НКРЕКП,- нардеп

12 липня 2021 14:50

Ірина Ненько Ірина Ненько

Валентин Наливайченко заявив, що корупція на енергоринку покривається топчиновниками національного регулятора

Посередники та спекулянти на ринку електричної енергії змогли привласнити десятки мільярдів гривень завдяки зв'язкам із керівництвом регулятора НКРЕКП.

Про це заявив народний депутат, ексглава СБУ Валентин Наливайченко, повідомляє "Оbozrevatel".

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"Корупція на енергетичному ринку покривається та керується топчиновниками національного регулятора НКРЕКП, яких, до речі, призначає уряд і президент. Посередники і спекулянти, використовуючи зв’язки з керівником НКРЕКП, пограбували українську енергетику на десятки мільярдів гривень", – повідомив нардеп на своїй сторінці у Facebook.

Політик наголосив, що питання корупції в енергетиці буде однією із ключових тем зустрічі президента Володимира Зеленського із федеральним канцлером Ангелою Меркель.

"Обставини перед візитом президента до Німеччини складаються явно не на користь України. Однак відповідальність за це лежить, насамперед на чиновника-корупціонерах", – наголосив ексглава СБУ.

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Також Наливайченко наголосив, що з 1 жовтня зусиллями лобістів російського струму, Україна готується відновити закупівлю електричної енергії з Білоруської АЕС, що ставить під загрозу енергетичну безпеку як самої України, так і всієї Європи.

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Нагадаємо, через махінації спекулянтів, яких учасники ринку пов'язують із керівництвом НКРЕКП, оптові ціни на електроенергію на початку липня впали до рівня у 2-3 рази нижче собівартості АЕС.

Міненерго офіційно просило НКРЕКП припинити махінації, однак комісія відмовилася це робити, звинувативши керівництво державного "Енергоатому" в неефективності та непрофесіоналізмі.

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