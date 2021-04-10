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После семи месяцев судов прокуратура в третий раз закрыла дело "Роттердам+"

10 апреля, 15:12

Ирина Ненько Ирина Ненько

Это третье решение прокуратуры о закрытии дела "Роттердам+" за последние 7 месяцев

Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело "Роттердам+". Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро, которое расследовало дело более 4 лет, пишет "Главком".

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"Сегодня прокурор (старший прокурор группы прокуроров САП Виталий Пономаренко – прим.) в третий раз закрыл дело "Роттердам+", – сообщило НАБУ в пятницу вечером.

Причины закрытия дела НАБУ не сообщает.

Это третье решение прокуратуры о закрытии дела "Роттердам+" за последние 7 месяцев.

Напомним, первый раз дело было закрыто из-за отсутствия состава преступления 27 августа 2020 года. Тогда это решение подтвердил Офис Генерального прокурора и Высший антикоррупционный суд, решение которого вступило в силу 17 ноября 2020 года.

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В ходе расследования не было установлено никаких убытков от действия этой формулы. Более 5 украинских и 10 иностранных экспертиз подтвердили ее экономическую и юридическую обоснованность.

К такому же выводу об отсутствии вреда от формулы "Роттердам+" пришла комплексная экспертиза СБУ и Антимонопольный комитет Украины, проводивший собственное независимое расследование.

Однако осенью 2020 года по иску Никопольского завода ферросплавов дело было на время возобновлено. Спустя несколько месяцев оно было повторно закрыто, поскольку никаких признаков нарушения закона так и не было установлено.

После этого Высший антикоррупционный суд еще дважды подтвердил законность и обоснованность действий прокуроров САП, которые изучали собранные следствием материалы и пришли к выводу об отсутствии в деле "Роттердам+" состава преступления.

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