Після семи місяців судів прокуратура втретє закрила справу "Роттердам+"

Це третє рішення прокуратури про закриття справи "Роттердам+" за останні 7 місяців

Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила справу "Роттердам+". Про це повідомило Національне антикорупційне бюро, яке розслідувало справу понад 4 роки, пише "Главком".

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"Сьогодні прокурор (старший прокурор групи прокурорів САП Віталій Пономаренко – прим.) втретє закрив справу "Роттердам+", – повідомило НАБУ в п'ятницю ввечері.

Причини закриття справи НАБУ не повідомляє.

Це третє рішення прокуратури про закриття справи "Роттердам+" за останні 7 місяців.

Нагадаємо, перший раз справа була закрита через відсутність складу злочину 27 серпня 2020 року. Тоді це рішення підтвердив Офіс Генерального прокурора і Вищий антикорупційний суд, рішення якого набуло чинності 17 листопада 2020 року.

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У ході розслідування не було встановлено жодних збитків від дії цієї формули. Більше ніж 5 українських і 10 іноземних експертиз підтвердили її економічну і юридичну обгрунтованість.

До такого ж висновку про відсутність шкоди від формули "Роттердам+" прийшла комплексна експертиза СБУ і Антимонопольний комітет України, який проводив власне незалежне розслідування.

Однак восени 2020 року позовом Нікопольського заводу феросплавів справа була відновлена. Через кілька місяців вона була повторно закрита, оскільки ніяких ознак порушення закону так і не було встановлено.

Після цього Вищий антикорупційний суд ще двічі підтвердив законність і обгрунтованість дій прокурорів САП, які вивчали зібрані слідством матеріали та прийшли до висновку про відсутність у справі "Роттердам+" складу злочину.

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