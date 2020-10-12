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Польша получит доступ к энергосектору Украины: зачем это сделано

12 октября, 15:51

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Компании PGNiG будет дан доступ к приватизации в энергетическом и газовом секторах

В рамках визита президента Польши Анджея Дуды в Украину был подписан договор об участии польской государственной нефтегазовойPGNiG в приватизации объектов энергетического сектора Украины.

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Церемонию подписания транслировал телеканал "Украина 24".

Документ подписали главы Фонда госимущества Украины и PGNiG. Кроме того, стороны подписали Договор о неразглашении потенциальным покупателям конфиденциальной информации об объектах приватизации между ФГИ и PGNiG. Польской энергокомпании будет дан доступ к приватизации в энергетическом и газовом секторах Украины.

Как говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского и его польского коллеги Анджея Дуды, это было сделано для:

  • укрепления энергетической безопасности в регионе и Европе в целом;
  • повышения надежности и диверсификации поставок энергоносителей;
  • обеспечения прозрачности энергетического сектора;
  • усиления роли региона как важного транспортно-транзитного, инфраструктурного и инновационно-инвестиционного центра для Европы.

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Напомним, PGNiG жестко отстаивает интересы Польши в спорах с Россией и отсудила у "Газпрома" 100 млрд рублей переплаты за приобретенный газ.

Кроме того, польские власти наложили штраф на "Газпром" и пять европейских компаний, которые участвовали в строительстве газопровода "Северный поток – 2". Для "Газпрома" сумма штрафа составляет более 7,5 млрд долларов.

А если Россия не сможет достроить "Северный поток – 2" из-за санкций США, Украина продлит контракт на транзит российского газа в Европу после 2024 года.

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приватизация ФГИ договор ГТС PGNiG Анджей Дуда

Источник: Сегодня

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