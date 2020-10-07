Польша крупно оштрафовала "Газпром" и пять европейских компаний из-за "Северного потока – 2"

Польские власти наложили штраф на российский "Газпром" и пять европейских компаний, которые участвовали в строительстве газопровода "Северный поток – 2". Для "Газпрома" сумма штрафа составляет 29 млрд злотых (более 7,5 млрд долларов). Швейцарская Engie Energy, немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV и голландско-британская Shell в сумме должны заплатить 234 млн злотых (более 60 млн долларов).

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Об этом сообщило польское Управление по защите конкуренции и потребителей (UOKiK).

Штрафы наложили за отсутствие сотрудничества в ходе антимонопольного расследования строительства "Северного потока – 2", которое тянулось с 2015 года.

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"Компании, финансирующие газопровод, действовали умышленно, поэтому в каждом случае были наказаны максимальными финансовыми санкциями в размере 10% годового оборота", - постановило UOKiK.

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Итоговые суммы штрафов:

"Газпром" – 29 075 726 808 злотых (>7,5 млрд долл.);

Engie Energy – 55 513 793 злотых (14,5 млн долл.);

Uniper – 29 913 407 злотых (7,8 млн долл.);

OMV – 87 748 906 злотых (почти 30 млн долл.);

Shell – 30 220 135 злотых (7,9 млн долл.);

Wintershall – 30 785 804 злотых (>8 млн долл.).

Кроме того, "Газпром" продолжает рассчитываться с Польшей за проигрыш в Стокгольмском арбитраже. Это арбитражное разбирательство польская PGNiG инициировала тоже в 2015 году. Компания требовала пересмотреть цену на природный газ, поставляемый в Польшу по контракту от 25 сентября 1996 года. В конце марта 2020 года Стокгольмский арбитраж подтвердил, что цена на газ была не рыночной.

Также сообщалось, что Польша планирует отказаться от потребления российского газа. В частности, в стране начинают строительство газопровода Baltic Pipe.

Напомним, против запуска "Северного потока – 2" и за сохранение транзита газа через Украину, кроме Польши, выступают также США. Ранее Палата представителей Конгресса США уже одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, который обязывает администрацию ужесточить санкции в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток".

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