Українська
$ 27,56
33,44
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Пока одни умирают на фронте, другие торгуют током со страной-агрессором, – Фарион

18 мая, 11:00

Ирина Ненько Ирина Ненько

"Если бы мы прекратили торговлю со страной-агрессором, мы давным-давно бы выгнали войну", – считает экс-депутат

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Бывший народный депутат Ирина Фарион (ВО "Свобода") раскритиковала импорт российской электроэнергии и заявила, что война со страной-агрессором давно бы закончилась, если бы вовремя была остановлена торговля, в том числе током.

"Я категорически против, это должно быть закрыто. Если бы мы прекратили торговлю со страной-агрессором, мы давным-давно бы выгнали войну. А то один умирает за Украину, другой в это время торгует", – заявила Фарион в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24".

Реклама

Она подчеркнула, что Украина должна полностью отмежеваться от страны-агрессора, в том числе физически с помощью стены на границе.

Напомним, Украина начала импорт электроэнергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. С начала года импортировано более 600 млн кВт·час на 1 млрд грн.

15 апреля Верховная Рада одобрила законопроект о запрете импорта тока из России и Беларуси, предоставив НКРЭКУ полномочия ограничивать доступ к межгосударственным сечениям. Президент Владимир Зеленский подписал закон 13 мая.

Несмотря на заявления президента Владимира Зеленского и главы правительства Дениса Шмыгаля, поставки до сих пор продолжаются. Публично импорт отстаивает руководство НКРЭКУ, глава которой Валерий Тарасюк заявил о пользе импорта во время февральского выступления в Верховной Раде.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Что будет с курсом доллара после праздников
Что будет с курсом доллара после праздниковЭкономика
Гривня укрепляется: почем может быть доллар в мае
Гривня укрепляется: почем может быть доллар в маеФинансы
В Украине подорожали пиво, водка и сигареты – Госстат
В Украине подорожали пиво, водка и сигареты – ГосстатЭкономика
Плата за землю – украинцев хотят заставить выкупать свои участки или оформлять их в аренду
Плата за землю – украинцев хотят заставить выкупать свои участки или оформлять их в арендуЭкономика
Лещенко из
Лещенко из "Укрзализныци" угодил в скандал – его жена дала концерт в Москве (видео)Украина
НБУ введет в обращение золотую
НБУ введет в обращение золотую "княжескую" монету: чеканили при ЯнуковичеЭкономика

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять