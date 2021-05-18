Поки одні вмирають на фронті, інші торгують струмом з країною-агресором, – Фаріон

"Якби ми припинили торгівлю з країною-агресором, ми давним-давно би вигнали війну", – вважає ексдепутат

/ Фото: Вiталiй Лазебник, Сьогодні

Колишній народний депутат Ірина Фаріон (ВО "Свобода") розкритикувала імпорт російської електроенергії і заявила, що війна з країною-агресором давно би закінчилася, якби вчасно була зупинена торгівля, зокрема струмом.

"Я категорично проти, це має бути закрито. Якби ми припинили торгівлю з країною-агресором, ми давним-давно би вигнали війну. А то один вмирає за Україну, інший у цей час торгує", – заявила Фаріон в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24".

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Вона наголосила, що Україна повинна повністю відмежуватися від країни-агресора, зокрема фізично за допомогою стіни на кордоні.

Нагадаємо, Україна розпочала імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року. З початку року імпортовано понад 600 млн кВт·годин на 1 млрд грн.

15 квітня Верховна Рада схвалила законопроєкт про заборону імпорт струму з Росії і Білорусі, надавши НКРЕКП повноваження обмежувати доступ до міждержавних перетинів. Президент Володимир Зеленський підписав закон 13 травня.

Попри заяви президента Володимира Зеленського і голови уряду Дениса Шмигаля, поставки дотепер тривають. Публічно імпорт відстоює керівництво НКРЕКП, голова якої Валерій Тарасюк заявив про користь імпорту під час лютневого виступу у Верховній Раді.