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Планы УЗ по ремонту путей не только улучшат движение поездов, но и обеспечат работой украинскую промышленность, – нардеп

16 февраля, 15:59

Инна Бабур Инна Бабур

В этом году "Укрзализныця" запланировала привлечь в обновление, капремонт, строительство и модернизацию 27 млрд грн

Выполнение инвестиционного плана "Укрзализныци" по обновлению подвижного состава и ремонту путей будет способствовать повышению эффективности работы промышленных предприятий.

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Об этом заявил народный депутат Сергей Магера в комментарии изданию Минпром, сообщает Obozrevatel.

"В 2021 году украинскому ГМК важно нарастить объемы производства и экспорта, пока цены на сталь находится на пике. Чтобы получить максимальную отдачу от мировой рыночной конъюнктуры, очень важно, чтобы перевозки грузов происходили по графику и с наиболее оптимальной логистикой", – сказал Магера.

В этом году "Укрзализныця" запланировала привлечь в обновление парка вагонов, капитальный ремонт, модернизацию подвижного состава и строительство инфраструктуры 27 млрд грн. В соответствии с планом модернизации, компания планирует реконструировать 316 км ж/д путей, и еще капитально отремонтировать более 82 км путей. Сегодня капремонта требуют 6,4 тыс. км путей, еще 2,7 тыс км необходимо реконструировать.

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Официально были анонсированы путевые работы по направлениям с интенсивным движением поездов: Дарница – Гребенка; Киев – Фастов – Жмеринка – Вапнярка – Одесса; Знаменка – Одесса; Мироновка – Пятихатки – Чаплино; Казатин – Шепетовка – Здолбунов; Кривой Рог-Главный – Камыш-Заря – Волноваха – Мариуполь; Львов – Стрый – Чоп. Компания заявляет, что эти мероприятия позволят гарантировать безопасность перевозок и обеспечить движение поездов с установленными скоростями. Это крайне важно для украинской промышленности.

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Ранее народный депутат Украины Людмила Буймистер подчеркивала, что "Укрзализныця" работает неэффективно, и реформа компании является залогом выживания отечественной промышленности, которая несет значительные убытки из-за завышенных тарифов на перевозку и теряет конкурентоспособность на мировых рынках.

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Укрзализныця железная дорога капитальный ремонт
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