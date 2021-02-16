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Плани УЗ щодо ремонту шляхів не тільки поліпшать рух поїздів, а й забезпечать роботою українську промисловість, – нардеп

16 лютого, 15:59

Инна Бабур Инна Бабур

У цьому році "Укрзалізниця" запланувала залучити в оновлення, капремонт, будівництво і модернізацію 27 млрд грн

Виконання інвестиційного плану "Укрзалізниці" з оновлення рухомого складу і ремонту шляхів сприятиме підвищенню ефективності роботи промислових підприємств.

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Про це заявив народний депутат Сергій Магера в коментарі виданню Мінпром, повідомляє Obozrevatel.

"У 2021 році українському ГМК важливо наростити обсяги виробництва й експорту, поки ціни на сталь на піку. Щоб отримати максимальну віддачу від світової ринкової кон'юнктури, дуже важливо, щоб перевезення вантажів відбувалися за графіком і з найбільш оптимальною логістикою", – сказав Магера.

Цього року "Укрзалізниця" запланувала залучити в оновлення парку вагонів, капітальний ремонт, модернізацію рухомого складу та будівництво інфраструктури 27 млрд грн. Відповідно до плану модернізації, компанія планує реконструювати 316 км з/д шляхів, і ще капітально відремонтувати понад 82 км шляхів. Сьогодні капремонтупотребують 6,4 тис. км шляхів, ще 2,7 тис. км необхідно реконструювати.

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Офіційно було анонсовано колійні роботи за напрямками з інтенсивним рухом поїздів: Дарниця – Гребінка; Київ – Фастів – Жмеринка – Вапнярка – Одеса; Знам'янка – Одеса; Миронівка – П'ятихатки – Чаплине; Козятин – Шепетівка – Здолбунів; Кривий Ріг-Головний – Комиш-Зоря – Волноваха – Маріуполь; Львів – Стрий – Чоп. Компанія заявляє, що ці заходи дозволять гарантувати безпеку перевезень і забезпечити рух поїздів із встановленими швидкостями. Це вкрай важливо для української промисловості.

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Раніше народна депутатка України Людмила Буймістер підкреслювала, що "Укрзалізниця" працює неефективно, і реформа компанії є запорукою виживання вітчизняної промисловості, яка зазнає значних збитків через завищені тарифи на перевезення і втрачає конкурентоспроможність на світових ринках.

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Укрзалізниця залізниця капітальний ремонт
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