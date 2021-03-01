Перечислять выручку на счет в ПриватБанке теперь можно бесплатно

Для новых клиентов комиссия за перевод через терминалы самообслуживания составляет 0%

С каждым годом все большее количество предпринимателей предпочитают сдавать торговую выручку через терминалы самообслуживания. С 2018 года, когда Нацбанк разрешил подобные операции, украинский бизнес по достоинству оценил преимущества такого вида "инкассации". Не нужно далеко ходить в поисках банковского отделения, не нужно подстраивать режим работы торговой точки к графику работы банка. Наконец, перечислять выручку через терминалы дешевле, чем сдавать ее каким-либо иным образом.

Дешевле, чем у других

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Одним из наиболее удобных банков для сдачи торговой выручки является "ПриватБанк". Он имеет самую развитую инфраструктуру среди всех банков, что удобно с точки зрения логистики: 19 684 банкоматов и терминалов. Деньги зачисляются на счет мгновенно в режиме 24х7, а не только в рабочее время.

"Приват24 для бизнеса" предоставляет круглосуточный доступ ко всем банковским операциям. А комиссия за перевод торговой выручки на банковский счет не зависит от суммы, что делает операционные расходы в разы дешевле, чем в других банках.

Обычно одна такая операция обходится клиенту в 5 грн. А этой весной для новых клиентов банка перевод торговой выручки на счет через терминалы самообслуживания станет совершенно бесплатным.

"Успешный бизнес" – это легко

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С февраля 2021 года "ПриватБанк" запустил программу "Успешный бизнес!" в поддержку украинских предпринимателей. Участники программы – новые клиенты банка – получают льготный или бесплатный доступ к наиболее популярным банковским продуктам для бизнеса.

Эта программа включает в себя несколько этапов. Так, во второй половине февраля новые клиенты банка могли подключиться к системе LiqPay на льготных условиях, с 20-процентным дисконтом.

А с начала весны стартует новый этап программы. Акция предполагает, что юридические лица и физические лица – предприниматели, которые подключатся к программе "Успешный бизнес!" с 1 по 14 февраля, получат возможность в течение трех месяцев, до 31 мая включительно, сдавать торговую выручку через терминалы самообслуживания "ПриватБанка" абсолютно бесплатно.

Условие участия в акции только одно: надо, чтобы в течение предыдущих трех месяцев предприятие или ФОП не сдавали выручку в банк.

Тем, кто хочет получить льготный доступ к услуге сдачи торговой выручки, нужно зарегистрироваться в акции с 1 по 14 марта на официальной странице программы.

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Подробнее об акции "Успешный бизнес!" читайте здесь.

Кстати

Клиенты "ПриватБанка" также могут ощутить на себе все преимущества обслуживания в государственном банке. В частности, участвовать в государственной программе "Доступные кредиты под 5-7-9%", в программе поддержки энергомодернизации многоквартирных домов "Энергодом", в 5 программах компенсаций для агросектора и многое другие.

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