Перераховувати виручку на рахунок в ПриватБанку тепер можна безкоштовно

Для нових клієнтів комісія за переказ через термінали самообслуговування становить 0%

З кожним роком все більша кількість підприємців вирішують за краще здавати торгову виручку через термінали самообслуговування. З 2018 року, коли Нацбанк дозволив подібні операції, український бізнес достойно оцінив переваги такого виду "інкасації". Не потрібно далеко ходити в пошуках банківського відділення, не потрібно підлаштовувати режим роботи торгової точки до графіка роботи банку. Нарешті, перераховувати виручку через термінали дешевше, ніж здавати її будь-яким іншим чином.

Дешевше, ніж у інших

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Одним з найбільш зручних банків для здачі торгової виручки є "ПриватБанк". Він має найбільшу розвинену інфраструктуру серед всіх банків, що зручно з точки зору логістики: 19,684 банкоматів і терміналів. Гроші зараховуються на рахунок миттєво у режимі 24х7, а не лише в робочий час.

"Приват24 для бізнесу" надає цілодобовий доступ до всіх банківських операцій. А комісія за переказ торгової виручки на банківський рахунок не залежить від суми, що робить операційні витрати в рази дешевше, ніж в інших банках.

Зазвичай одна така операція коштує клієнту 5 грн. А цієї весни для нових клієнтів банку перекладення торгової виручки на рахунок через термінали самообслуговування стане абсолютно безкоштовним.

"Успішний бізнес" – це легко

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З лютого 2021 року "ПриватБанк" запустив програму "Успішний бізнес!" на підтримку українських підприємців. Учасники програми – нові клієнти банку – отримують пільговий або безкоштовний доступ до найбільш популярних банківських продуктів для бізнесу.

Ця програма має кілька етапів. Так, у другій половині лютого нові клієнти банку могли підключитися до системи LiqPay на пільгових умовах, з 20-процентним дисконтом.

А на початку весни стартує новий етап програми. Акція передбачає, що юридичні особи та фізичні особи – підприємці, які підключаться до програми "Успішний бізнес!" з 1 по 14 лютого, отримають можливість протягом трьох місяців, до 31 травня включно, здавати торгову виручку через термінали самообслуговування "ПриватБанку" абсолютно безкоштовно.

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Умова участі в акції лише одна: треба, щоб протягом попередніх трьох місяців підприємство або ФОП не здавали виручку в банк.

Тим, хто хоче отримати пільговий доступ до послуги здачі торгової виручки, потрібно зареєструватися в акції з 1 по 14 березня на офіційній сторінці програми.

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Детальніше про акцію "Успішний бізнес!" читайте тут.

До речі

Клієнти "ПриватБанку" також можуть відчути на собі всі переваги обслуговування в державному банку. Зокрема, брати участь у державній програмі "Доступні кредити під 5-7-9%", у програмі підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків "Енергодім", в 5 програмах компенсацій для агросектора і багато іншого.

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