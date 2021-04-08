Парламент должен инициировать смену руководства НКРЭКУ из-за абсурдных премий, – Шпенов

Правоохранительные органы должны проверить обоснованность повышения зарплат и выплату премий членам НКРЭКУ. Об этом заявил народный депутат Дмитрий Шпенов, сообщает "Znaj.ua".

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"Считаю, что правительство и компетентные органы должны провести проверку обоснованности повышения зарплат и указанного премирования руководящих сотрудников НКРЭКУ. На фоне таких абсурдных решений, как премирование в разгар кризиса в отрасли, возможно, парламенту следует инициировать смену членов комиссии и провести реформу этого ведомства", – цитирует слова Шпенова издание "Минпром".

Он подчеркнул, что степень цинизма НКРЭКУ поражает, ведь украинская энергетика, в том числе по причине ее решений, находится в глубоком долговом кризисе.

"Так, по состоянию на март 2021 года задолженность контрагентов НАЭК "Энергоатом" составила 22,6 млрд грн. Всегда прибыльная атомная энергетика вдруг стала убыточной: чистый убыток компании за 2020 год составил 4,8 млрд грн. Не лучшим образом обстоят дела в НЭК "Укрэнерго", – сказал Шпенов.

Он подчеркнул, что одна из стержневых компаний энергорынка сегодня находится на грани банкротства. Это чревато серьезными последствиями для украинской экономики и отношений с МВФ и ЕБРР.

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"В основе всего этого бардака лежат неразумные и порой бессистемные решения НКРЭКУ", – подчеркнул Шпенов.

По его словам, комиссия объясняет необходимость премирования "достигнутыми в I квартале 2021 года результатам работы и необходимостью материального стимулирования высокоинтеллектуального труда".

Напомним, 7 апреля члены НКРЭКУ утвердили для себя премии в 50% должностного оклада, что равно 200-250 тыс. грн каждому.

Помимо этого, в 2020 году члены НКРЭКУ повысили себе заработную плату в среднем в 2 раза – до 200 000 грн в месяц. Согласно данным НАЗК, члены НКРЭКУ стали самыми высокооплачиваемыми чиновниками в стране.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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