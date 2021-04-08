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Парламент має ініціювати зміну керівництва НКРЕКП через абсурдні премії, – Шпенов

8 квітня, 15:37

Ірина Ненько Ірина Ненько

Ступінь цинізму НКРЕКП вражає, підкреслив нардеп

Правоохоронні органи мають перевірити обґрунтованість підвищення зарплат і виплату премій членам НКРЕКП. Про це заявив народний депутат Дмитро Шпенов, повідомляє "Znaj.ua".

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"Вважаю, що уряд і компетентні органи повинні провести перевірку обґрунтованості підвищення зарплат і зазначеного преміювання керівних співробітників НКРЕКП. На тлі таких абсурдних рішень, як преміювання в розпал кризи в галузі, можливо, парламенту слід ініціювати зміну членів комісії і провести реформу цього відомства", – цитує слова Шпенова видання "Мінпром".

Він підкреслив, що ступінь цинізму НКРЕКП вражає, адже українська енергетика, в тому числі з причини її рішень, знаходиться в глибокій борговій кризі.

"Так, станом на березень 2021 року заборгованість контрагентів НАЕК "Енергоатом" склала 22,6 млрд грн. Завжди прибуткова атомна енергетика раптом стала збитковою: чистий збиток компанії за 2020 рік склав 4,8 млрд грн. Не кращим чином йдуть справи в НЕК "Укренерго", – сказав Шпенов.

Він підкреслив, що одна зі стрижневих компаній енергоринку сьогодні знаходиться на межі банкрутства. Це загрожує серйозними наслідками для української економіки і відносин з МВФ і ЄБРР.

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"В основі всього цього бардаку лежать нерозумні і часом безсистемні рішення НКРЕКП", - підкреслив Шпенов.

За його словами, комісія пояснює необхідність преміювання "досягнутими в I кварталі 2021 року результатами роботи і необхідністю матеріального стимулювання високоінтелектуальної праці".

Нагадаємо, 7 квітня члени НКРЕКП затвердили собі премії 50% посадового окладу, що дорівнює 200-250 тис. грн кожному.

Крім цього, у 2020 році члени НКРЕКП підвищили собі заробітну плату в середньому у 2 рази – до 200 000 грн на місяць. Згідно з даними НАЗК, члени НКРЕКП стали найбільш високооплачуваними чиновниками в країні.

Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні

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енергетика Верховна Рада премія шпенов зарплата держслужбовця НКРЕКП
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