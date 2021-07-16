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Отмена штрафа "Новой почте" и перерасчет субсидий – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

16 июля 2021 18:34

Виктория Барановская Виктория Барановская

В Украине проходят масштабные проверки бизнеса, а эксперты подсчитали потери от оккупации Крыма

"Новой почте" отменили штраф размером 325 млн гривен, а украинских бизнесменов ждут проверки / Фото: коллаж "Сегодня"

"Новой почте" отменили штраф размером 325 млн гривен, а украинских бизнесменов ждут проверки / Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 16 июля, Госпотребслужба отменила штраф "Новой почте", а власти назначили двум миллионам украинцев субсидии на оплату коммунальных услуг.

Гигантский штраф "Новой почте" отменили

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В Госпродпотребслужбе завершилось расследование о наложении на "Новую почту" штрафа размером 325 млн гривен. Официальное решение – этот штраф отменяется. Поскольку во время проверок имели место нарушения и не был учтен принцип пропорциональности нарушения и наказания.

Глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая заявила, что ведомство уже сделало "серьезные выводы" и даже планирует добиваться изменения законов в этой сфере.

Украинцам пересчитали субсидии

Несмотря на недавние проблемы с перерасчетом субсидий, помощь по оплате коммуналки переназначили уже двум миллионам домохозяйств. При этом 1,7 млн получателей не пришлось подавать документы повторно – новую субсидию для них назначили в автоматическом режиме. А Министерство социальной политики уже направило в регионы 1,1 млрд грн для выплат субсидий.

В Украине подсчитали потери от оккупации Крыма

Эксперты оценили экономические потери Украины от оккупации Россией Крыма. Оказалось, что прямые потери от временной оккупации Российской Федерацией Крымского полуострова составляют $135 млрд, или около 75% ВВП Украины в 2013 году.

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"Это первая комплексная оценка потерь Украины от временной оккупации РФ Крымского полуострова, хотя еще в 2016 году по результатам парламентских слушаний Верховная Рада рекомендовала Кабинету министров разработать методики определения убытков", – сказал старший экономист Центра экономической стратегии Дмитрий Горюнов.

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Оценку потерь сделали для того, чтобы Украина могла через международные суды компенсировать потери. То есть обязать Россию выплатить соответствующие суммы или арестовать активы тех, кто причастен к оккупации Крымского полуострова.

Шмыгаль назвал "настоящие" тарифы на газ

Если бы в Украине не ввели годовые тарифы на газ, бытовые потребители были бы вынуждены платить за кубометр голубого топлива 13-15 гривен. Это связано с тем, что биржевые цены на газ в Европе взлетели до рекорда за 13 лет – до более чем 450 долларов за тысячу кубометров. При этом фиксированная цена на год у большинства поставщиков газа сейчас составляет до 9 грн за 1 куб. м.

Массовые проверки на предприятиях

С 1 июля в Украине начались масштабные проверки бизнеса на предмет соблюдения трудового законодательства. Государственная инспекция труда в первую очередь наведывается к тем компаниям, которые подозреваются в использовании неофициального труда и без оформления трудовых отношений с работниками.

По данным Минэкономики, которые были опубликованы как раз накануне проверок, за время пандемии в Украине значительно выросла доля теневой экономики. Если в 2019 году она составляла 27% ВВП, то в 2020-м – уже 30%.

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