Украина потеряла 135 млрд долларов из-за оккупации Россией Крыма

Экономические потери от оккупации составляют около 75% ВВП Украины в 2013 году

Первичная оценка Минюста, которую сделали в 2014 году, составила $106 млрд / Фото: коллаж "Сегодня"

Эксперты оценили экономические потери Украины от оккупации Россией Крыма. Оказалось, что прямые потери от временной оккупации Российской Федерацией Крымского полуострова составляют $135 млрд, или около 75% ВВП Украины в 2013 году.

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Исследование "Оценка экономических потерь Украины от временной оккупации Крымского полуострова" провел Центр экономической стратегии.

"Это первая комплексная оценка потерь Украины от временной оккупации РФ Крымского полуострова, хотя еще в 2016 году по результатам парламентских слушаний Верховная Рада рекомендовала Кабинету министров разработать методики определения убытков", – сказал старший экономист Центра экономической стратегии Дмитрий Горюнов.

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Оценку потерь сделали для того, чтобы Украина могла через международные суды компенсировать потери. То есть обязать Россию выплатить соответствующие суммы или арестовать активы тех, кто причастен к оккупации Крымского полуострова.

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Отметим, что Украина уже подала иски в Международный уголовный суд и Международный арбитражный суд, Европейский суд по правам человека, Международного трибунала по морскому праву, а также в суды Нидерландов, Франции и Швейцарии.



Вследствие оккупации полуострова Украина потеряла $ 135 млрд, туда входит:

стоимость земли на Крымском полуострове ($3 млрд)

стоимость доказанных залежей полезных ископаемых ($ 52,3 млрд). Прежде всего это залежи природного газа и сырой нефти;

потери жилой недвижимости населением ($42,7 млрд)

потери частных компаний ($18,4 млрд)

потери банков ($27 млрд)

потери государства ($14 млрд)

потери местных общин ($17 млрд).

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Отметим, что первичная оценка Минюста, которую сделали в 2014 году, составила $106 млрд – там не учли все факторы.

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В то же время, Центр экономической стратегии не включил в оценку макроэкономические последствия временной оккупации Крымского полуострова. Таким образом $135 млрд – это только минимальная доказана оценка экономических потерь Украины.

Таким образом:

из-за оккупации Крыма Украина потеряла около 4,5% от своей общей площади, соответствующей 27 тыс. км, или 2,7 млн га. Но есть еще горы и водоемы, которые финансово не оценить. Предварительно, цена земли сельскохозяйственного назначения в Крыму может быть оценена в $4 тыс. за гектар, а общая стоимость 755 тыс. га посевных площадей составляет около $3 млрд;

украинцы могли потерять почти 935 тысяч квартир, а это 49 млн квадратных метров. В 2014 году, до оккупации Крыма, стоимость квадратного метра жилья составила эквивалент $873. Поэтому крымчане потеряли, как минимум, $43 млрд. А с тех пор цены на жилье выросли;

частные владельцы активов в Крыму, которых насчитывалось 20 тыс. предприятий, потеряли активы на сумму $18,488 млрд;

активы государственных компаний, зарегистрированных непосредственно в Крыму до временной оккупации, по состоянию на начало 2014 составляли $2,7 млрд.

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Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что сильные ливни, которые затопили 104 жилых дома в Бахчисарайском районе, помогли оккупантам решить проблему водоснабжения жителей полуострова.