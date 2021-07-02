Ощадбанк и ПриватБанк активно продают имущество через СЕТАМ

Правила для вкладчиков "Ощада" изменятся / Фото: Getty Images, пресс-центр НБУ

Ощадбанк и ПриватБанк активно продают имущество через сервис электронных торгов OpenMarket. Впервые в истории "СЕТАМ" реализация имущества банков превысила сумму продаж от арестованного имущества.

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Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия "СЕТАМ".

ТОП-3 проданных лотов по 2021

2 земельных участка на берегу Днепра, цена продажи: 308 523 316 грн, продавец: Ощадбанк;

элеватор с оборудованием в Ивано-Франковской области, цена продажи: 298 090 942 грн, продавец: Укргазбанк;

отель и офисные помещения в центре Херсона, цена продажи: 39 970 300 грн, продавец: ПриватБанк.

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Через электронный аукцион OpenMarket за 6 месяцев реализовало имущества на общую сумму 2 027 717 628 грн и перечислило в бюджет страны более чем 70 млн гривен.

Ранее сообщалось, что "СЕТАМ" хочет продавать драгоценные камни и металлы.

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