Русский
$ 27,38
32,52
  1. Новини економіки
  2. Економіка

Ощадбанк і ПриватБанк активно продають майно через СЕТАМ

2 липня 2021 19:00

Денис Беспалов Денис Беспалов

Продане майно банків потрапило в ТОП-3 найдорожчих лотів сервісу електронних торгів OpenMarket

Правила для вкладників "Ощаду" зміняться

Правила для вкладників "Ощаду" зміняться / Фото: Getty Images, прес-центр НБУ

Ощадбанк і ПриватБанк активно продають майно через сервіс електронних торгів OpenMarket. Вперше в історії "СЕТАМ" реалізація майна банків перевищила суму продажів від заарештованого майна.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба держпідприємства "СЕТАМ".

ТОП-3 проданих лотів по 2021

  • 2 земельні ділянки на березі Дніпра, ціна продажу: 308 523 316 грн, продавець: Ощадбанк;
  • елеватор з обладнанням в Івано-Франківській області, ціна продажу: 298 090 942 грн, продавець: Укргазбанк;
  • готель і офісні приміщення в центрі Херсона, ціна продажу 39 970 300 грн, продавець: ПриватБанк.

Читайте також: У СЕТАМ новий голова: хто керує підприємством, яке продає найцікавіші лоти

Через електронний аукціон OpenMarket за 6 місяців реалізувало майна на загальну суму 2 027 717 628 грн і перерахувало до бюджету країни більш ніж 70 млн гривень.

Раніше повідомлялося, що "СЕТАМ" хоче продавати дорогоцінні камені і метали.

Не пропусти!
Україна – Англія: онлайн матчу 1/4 фіналу Євро-2020
Україна грає з Англією в 1/4 фіналу Євро-2020
Реклама

Більш докладно про важливі новини 2 червня дивіться у випуску новин "Сьогодні":

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Пенсії та надбавки вирішили збільшити: хто отримає надбавку
Пенсії та надбавки вирішили збільшити: хто отримає надбавкуЕкономіка
Отримати пенсію в 60 років. Українців попередили про збільшення трудового стажу
Отримати пенсію в 60 років. Українців попередили про збільшення трудового стажуЕкономіка
Що зміниться з 1 липня: пенсії, податкові перевірки, блокування банківських рахунків і не тільки
Що зміниться з 1 липня: пенсії, податкові перевірки, блокування банківських рахунків і не тількиЕкономіка
Санкційний удар Зеленського по РФ і нова ціна на газ – найважливіше про гроші за тиждень
Санкційний удар Зеленського по РФ і нова ціна на газ – найважливіше про гроші за тижденьЕкономіка
Пенсії з 1 липня підвищать для мільйона українців
Пенсії з 1 липня підвищать для мільйона українцівЕкономіка
Пенсії в смартфоні. Як зайти у застосунок Пенсійного фонду і навіщо це потрібно
Пенсії в смартфоні. Як зайти у застосунок Пенсійного фонду і навіщо це потрібноЕкономіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти