Ощадбанк і ПриватБанк активно продають майно через СЕТАМ

Правила для вкладників "Ощаду" зміняться / Фото: Getty Images, прес-центр НБУ

Ощадбанк і ПриватБанк активно продають майно через сервіс електронних торгів OpenMarket. Вперше в історії "СЕТАМ" реалізація майна банків перевищила суму продажів від заарештованого майна.

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Про це повідомляє пресслужба держпідприємства "СЕТАМ".

ТОП-3 проданих лотів по 2021

2 земельні ділянки на березі Дніпра, ціна продажу: 308 523 316 грн, продавець: Ощадбанк;

елеватор з обладнанням в Івано-Франківській області, ціна продажу: 298 090 942 грн, продавець: Укргазбанк;

готель і офісні приміщення в центрі Херсона, ціна продажу 39 970 300 грн, продавець: ПриватБанк.

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Через електронний аукціон OpenMarket за 6 місяців реалізувало майна на загальну суму 2 027 717 628 грн і перерахувало до бюджету країни більш ніж 70 млн гривень.

Раніше повідомлялося, що "СЕТАМ" хоче продавати дорогоцінні камені і метали.

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