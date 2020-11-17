Новая зона свободной торговли без США: что угрожает Украине

Крупнейшая СЭЗ может стать новым центром влияния в масштабах всего мира

После 8 лет переговоров 15 стран Азии, а также Австралия подписали соглашение о всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП). И теперь это соглашение ознаменовало собой появление новой, крупнейшей в мире зоны свободной торговли (ЗСТ).

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Как это повлияет на мировую экономику и экономику Украины, выяснял сайт "Сегодня".

Каковы масштабы и возможности

Торговое соглашение подписали Китай, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея, Япония, Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.

В этих государствах проживает более четверти всего населения Земли (2,2 млрд человек). Здесь сосредоточено около 28% мирового производства и производится 30% мирового ВВП (свыше 26 трлн долларов).

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До этого крупнейшими мировыми ЗСТ считались Североамериканская (NAFTA), объединяющая США, Канаду и Мексику (население – около 500 млн человек, ВВП – 24,8 трлн долл.), и Евросоюз (около 450 млн человек, ВВП – 15,5 трлн долл.).

С такими масштабами и мощностями новая зона свободной торговли имеет все шансы стать одним из самых влиятельных игроков в мировой экономике. Особенно с учетом того, что подписавшие ВРЭП страны мечтают видеть в числе своих членов еще и Индию с населением 1,3 млрд человек, 7 трлн ВВП и огромным потенциалом развития.

Договор ВРЭП декларирует, что страны-участницы будут взаимно снижать налоги и снимать бюрократические барьеры в области торговли товарами и услугами. Также они договорились о приоритетном сотрудничестве в вопросах инвестиций и интеллектуальной собственности.

Будет ли перераспределение мирового влияния

Экономический эксперт Алексей Кущ считает создание новой зоны свободной торговли одним из очень серьезных шагов на пути формирования новой концепции мирового развития.

"На смену глобализму приходит глобальная дефрагментация. Правила глобализма – свободная торговля, движение инвестиций и т. д. – продолжат действовать, но уже не в масштабах всего мира, а в масштабах отдельных глобальных кластеров. А между собой эти кластеры будут вести торговые войны, то есть за пределами кластера принципы глобализма будут уже существенно ограничены", – говорит Алексей Кущ.

Эксперт обращает внимание, что в рамках соглашения о ВРЭП уже произошел ряд уникальных объединений. Например, раньше сложно было представить торговый союз между Японией и Китаем (Япония обычно делала ставку на сотрудничество с США).

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Также удивительным можно назвать присоединение к договору Австралии и Новой Зеландии, которые в случае победы Трампа на выборах президента США должны были войти в "союз пяти" (вместе с США, Канадой и Великобританией).

Если бы победил Трамп, он бы продолжил политику протекционизма, торговых войн, экономического национализма. Ключевая зона интересов США была бы сосредоточена в Тихоокеанском регионе.

Трамп попытался бы вовлечь в экономический союз, кроме Канады и Великобритании, также Австралию и Новую Зеландию ("союз пяти").

"А главным его противником стал бы Китай. При таком раскладе многие страны, такие как Индонезия, Филиппины, Вьетнам, побоялись бы подписывать ВРЭП. Его либо отложили бы, либо подписали бы в каком-то усеченном варианте. Потому что в случае победы Трампа Китай стал бы для них очень токсичным союзником, и любые экономические отношения с ним вызвали бы серьезное экономическое давление со стороны США", – объясняет Алексей Кущ.

Так что не случайно подписание этого крупнейшего торгового соглашения произошло сразу после того, как победителем на выборах президента США был объявлен Джо Байден.

Эксперт считает, что тамошние политические элиты предчувствуют "глобальный закат Америки", поэтому и сделали выбор в пользу регионального союза.

Что это принесет Украине

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Создание нового экономического конгломерата с центром в Китае несет для Украины серьезные риски, считают эксперты. Дело в том, что торговля с Китаем составляет значительную часть украинского экспорта.

В этом году Китай стал главным торговым партнером Украины. Если эта страна переориентируется на отношения с партнерами по ВРЭП, Украина может недосчитаться миллиардов долларов, которые сейчас работают на нашу экономику.

"Эта кластеризация формирует внутренние товарные потоки в рамках этих стран, и украинским товарам проникнуть в этот глобальный кластер будет очень сложно. То есть существуют колоссальные риски того, что мы можем просто потерять азиатские рынки", – констатирует Алексей Кущ.

В то же время у Украины есть шанс стать связующим звеном между азиатско-тихоокеанским торговым союзом и европейским торговым союзом, считает эксперт, если наше государство вовремя сориентируется и перестроит свою внешнеэкономическую политику.

Время еще есть. "Договор пятнадцати" о всестороннем региональном экономическом партнерстве должен вступить в силу не сразу, а только через 2 года после того, как его ратифицируют все государства – члены новой зоны свободной торговли.

Отдельные эксперты высказывают сомнение в том, что новый экономический союз окажется жизнеспособным. Ведь подобные соглашения уже подписывались и раньше или готовились к подписанию, однако реализовать их так и не удалось.

Сегодня многое будет зависеть от политики США или России. В качестве "слабого звена" нового экономического союза эксперты называют вопросы безопасности.

О сотрудничестве в этой сфере в соглашении речь не идет. Вместе с тем между целым рядом стран существуют разногласия или противоречия, на которых попытаются сыграть противники создания нового могущественного центра мировой торговли.

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