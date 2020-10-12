Как выгодно продать то, что не покупают – объясняем, за что дали "Нобеля" по экономике

Нобелевскую премию по экономике в этом году присудили двум американским ученым – 72-летнему Полу Милгрому (Paul R. Milgrom) и 83-летнему Роберту Уилсону (Robert B. Wilson).

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Отметим, что лауреаты знакомы давно. Оба преподают в Стэнфордском университете. Вместе в 1999 году выпустили книгу "Экономика, организация и менеджмент" в двух томах, которая переведена на многие языки мира и по которой и сегодня учатся студенты экономических вузов, в том числе в Украине. За какие достижения ученые получили самую престижную награду в области науки?

В комментарии жюри сказано, что Нобелевская премия по экономике 2020 года присуждается "за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов".

Что придумали Милгром и Уилсон

Нынешние лауреаты – Пол Милгром и Роберт Уилсон – получили награду, в частности, за то, что придумали несколько новых форм аукционов.

"Тактовый" аукцион

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Продается сразу несколько лотов по одинаковым ставкам (синхронный аукцион). Ставки повышаются, пока число участников не сократится до количества лотов. Такие аукционы используют для продажи лотов, которые считаются равными по стоимости, и участники не могут предпочесть один лот другому.

"Аукцион второй цены"

Специальный аукцион, когда победитель платит не ту цену, которую предложил он, а ту, которую предлагал его ближайший оппонент плюс один шаг (причем шаг может быть символическим, например 1 цент).

Заслугой экономистов считается не столько придумывание новых форматов, сколько объяснение поведения участников аукциона в той или иной модели и прогноз оптимального результата.

"Тема намного шире. Она называется "Принятие решений в условиях наличия ассиметричной информации между участниками". Эта премия идет в русле Нобелевских премий, которые присуждаются по модели поведенческой экономики. Несколько лет назад Нобелевскую премию за поведенческие модели получил также Ричард Талер. А вообще среди лауреатов Нобелевской премии по экономике было несколько человек, которые получали премию за работы в области поведенческой экономики", – говорит Алексей Кущ.

Где применяются новые формы аукционов

По большей части специальные форматы используются на государственных аукционах в разных странах.

"Для государства это очень актуально с точки зрения повышения эффективности государственных закупок и продаж государственных ресурсов или прав на государственные ресурсы. Но сегодня уже возникает заинтересованность различных коммерческих участников – таких, например, площадок, как Alibaba, eBay – в том, чтобы тоже применять различные модели аукционов для различных товаров", – говорит Алексей Кущ.

Свои открытия нынешние лауреаты сделали не в этом году, а десятилетия назад. Но награждения за старые заслуги очень даже распространенная практика в награждении Нобелевской премией.

"Нобелевские премии иногда даются за решение какой-то актуальной проблемы, а иногда – за открытия постфактум. Премия по экономике 2020 года – это вот такое награждение постфактум. Лауреаты сделали свои открытия еще в 90-х годах прошлого века. А в начале нулевых их разработки уже активно применялись по всему миру. Но награждены они только сейчас – что называется, по совокупности заслуг", – объясняет Алексей Кущ.

Какие аукционы еще бывают

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Коротко напомним (или объясним), что такое теория аукционов. Вообще аукционы существуют давно. Считается, что они возникли более 2,5 тыс. лет назад. И, наверное, с тех пор их организаторы ищут способы заработать на аукционе как можно больше, а участники – как не заплатить лишнего. Для этого они экспериментируют со всевозможными комбинациями трех факторов:

1) форма аукциона: открытый или закрытый, сколько раз участник может делать ставки;

2) ценность объекта торгов – одинаковая для всех или кому-то лот интереснее, чем остальным;

3) информация, которую имеют участники об объекте аукциона. Как правило, кто-то знает о предмете торгов больше, кто-то – меньше. Это называется асимметричная информация.

В целом теория аукционов как раз и объясняет разные способы взаимодействия этих трех факторов и то, как поведение участников в разных ситуациях влияет на исход аукциона. А также подсказывает, как лучше организовать аукцион для получения максимального эффекта для организатора и для общества.

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Теория аукционов придумана не в этом году.

"Современная теория аукционов идет от Уильяма Викри. Он работал над этой темой в 60-70-х годах прошлого столетия. И тоже, кстати, получил Нобелевскую премию – за создание т. н. аукционов Викри (премия 1996 года "за фундаментальный вклад в экономическую теорию стимулов и асимметричной информации". – Ред.). Потом еще несколько экономистов получили премии за разработки по теме асимметричной информации. И к 90-м годам эта теория выкристаллизовалась", – рассказывает экономический эксперт Алексей Кущ.

Многие, наверное, слышали об английских или голландских аукционах. Английские – те, на которых ставки повышаются до тех пор, пока не останется один претендент на один лот. На голландских, наоборот, ставки понижаются, пока не появится реальный покупатель.

Однако с появлением сложных лотов, таких как продажа прав, продажа радиочастот, оказалось, что традиционные формы работают плохо. Тогда и стали появляться научные работы, предлагающие новые формы аукционов.

Кто еще в 2020 году стал лауреатом Нобелевской премии и за какие заслуги, смотрите в сюжете:

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